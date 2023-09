Le concept Honor V Purse est un téléphone pliable vers l’extérieur que vous pouvez transporter comme un sac à main

C’est l’un des modèles les plus « disponibles » que nous ayons vu – oui, le Honor V Purse est en effet destiné à être transporté comme un sac à main. Il existe même des sangles et des chaînes interchangeables à la mode. Il ne s’agit pour l’instant que d’un concept, mais le projet comporte des éléments du monde réel que nous aborderons dans un instant.

Et ne vous laissez pas tromper par la folie, il s’agit en fait d’un appareil très avancé. Il est pliable vers l’extérieur et ne mesure que 9 mm d’épaisseur une fois fermé – plus fin que le Magic V2 et même certains téléphones-barres.









Appareil concept Honor V Purse

Honor appelle cela une « déclaration de mode phy-digitale ». Il combine des conceptions physiques (les sangles) avec des styles Always On Display vivants et interactifs. L’entreprise a fait appel aux meilleurs talents pour concevoir ces styles AOD : Bram Van Diepen, directeur du design des vêtements pour hommes de Burberry, l’artiste contemporain Yunuene Esparza, le doyen de l’Académie internationale des arts de Chine Yuan Youmin et l’artiste interdisciplinaire Xiao Hui Wang.





L’objectif est qu’avec des sangles interchangeables et une variété de modèles AOD (qui sont visibles des deux côtés puisqu’il s’agit d’un pliable vers l’extérieur), vous puissiez assortir le Honor V Purse à n’importe quelle tenue que vous portez, réduisant ainsi votre dépendance à la mode rapide.

Avons-nous mentionné que le V Purse est également un design vert ? Il est fabriqué à partir de matériaux issus de sources durables, notamment du cuir végétalien pour les bretelles. Ce concept vise à pousser l’industrie de la mode vers l’adoption de nouvelles technologies « afin d’encourager les consommateurs à acheter moins et à utiliser plus longtemps ».









Appareil concept Honor V Purse

Hélas, ce n’est qu’un concept, alors ne demandez pas quand vous pourrez en acheter un. Mais Honor prévoit d’ouvrir la plate-forme pour les conceptions AOD, ce qui permettra aux développeurs et designers du monde entier de créer des looks personnalisés. La plate-forme permet à l’AOD de réagir à l’utilisateur et à l’environnement en suivant les touchers et en ayant accès au capteur de lumière ambiante et à l’accéléromètre. Nous ne savons pas ce que l’avenir réserve au V Purse, mais son histoire n’est pas encore terminée.

Honor n’a pas fourni beaucoup de détails sur le matériel, car celui-ci n’est pas destiné à une production de masse. Il a mentionné avoir créé une charnière capable de résister à 400 000 cycles de pliage. C’est intéressant car la majeure partie du développement des charnières pliables s’est concentrée sur le style de pliage vers l’intérieur.

Un téléphone portable est-il trop bizarre ? Les smartphones modernes font déjà office de portefeuilles, peuvent également servir de clés de maison et de voiture et peuvent même stocker vos documents en toute sécurité. Peut-être que ce n’est pas le cas que fou et nous apprécions toujours lorsqu’une entreprise sort des sentiers battus.