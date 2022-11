Le concept Genesis X Convertible EV présente un futur langage de conception

Le constructeur automobile de luxe coréen Genesis a ajouté ce soir un troisième modèle à sa désormais trilogie de véhicules d’étude de conception X Concept avec le lancement du concept X Cabriolet à la veille du Salon de l’auto de Los Angeles 2022.

Le cabriolet X partage son architecture et son groupe motopropulseur EV – ainsi qu’une grande partie de son esthétique et de son design – avec les concepts X Concept et X Speedium Coupé précédemment révélés. Le quatre places électrique poursuit l’exploration par Genesis de la conception de véhicules électriques d’inspiration coréenne dans une configuration décapotable imprégnée d’une ambiance californienne – l’État avec à la fois l’adoption la plus élevée de véhicules électriques et la météo la plus favorable aux cabriolets toute l’année.

Comme le X Speedium, la signature lumineuse parallèle et enveloppante du X Cabriolet évolue et s’étire pour former le cadre de la calandre Crest en forme de bouclier du constructeur automobile. La carrosserie allongée présente des courbes subtiles et une ligne de ceinture arquée qui se termine par une légère pente descendante vers l’arrière du X Cabriolet. À l’arrière, un subtil aileron en queue de canard se fond dans le couvercle du coffre et intègre un feu stop central haut cranté juste au-dessus des doubles feux arrière.

Les grandes roues à motif G-Matrix remplissent les arches bombées avec une section de jante aérodynamique concave conçue pour extraire la chaleur des gros freins à six pistons de l’EV.

Le cabriolet X a quatre places, mais le baquet le plus important est celui derrière le volant. Le tableau de bord de style cockpit se fond dans une console centrale enveloppante avec un écran tactile intégré qui épouse le siège du conducteur. À l’avant se trouve un groupe d’instruments numériques.

Voitures Antuan Goodwin / Crumpe



L’intérieur est fini en cuir Gina Navy et Dancheong Orange. Assortis à des textiles en laine recyclée, les couleurs et les détails de l’habitacle s’inspirent de l’architecture de toit coréenne — drôle, puisque le X Cabriolet est présenté sans toit apparent. Il y a un toit rigide; il est simplement plié et caché. Le toit utilise des panneaux transparents qui tentent de créer la sensation de conduite en plein air, même lorsque la pluie ou le froid ne le permettent pas.

Comme les voitures X Concept qui l’ont précédée, la Genesis X Cabriolet n’est, pour l’instant, qu’un exercice de conception. Compte tenu de la diminution du marché des cabriolets au cours de la dernière décennie, c’est peut-être le membre du trio qui est le moins susceptible d’atteindre la production. Mais, comme un aperçu de ce que nous pouvons attendre de l’avenir de la conception des véhicules électriques de Genesis et comme un magnifique régal pour les yeux, le cabriolet X est toujours très excitant.