Le concept de véhicule électrique robuste Renault 4Ever Trophy fait ses débuts au Mondial de l’Automobile de Paris

Le constructeur automobile français Renault a dévoilé cette semaine au Mondial de l’Automobile de Paris 2022 un concept électrique 4Ever Trophy robuste et prêt pour le rallye. Chargé d’engins d’atterrissage et de matériel tout-terrain robuste et flexible, le concept prévoit une renaissance du break compact Renault 4 en tant que SUV électrique.

Renault a produit plus de 8 millions d’exemplaires de la Renault 4 (également connue sous le nom de 4L) entre 1961 et 1992. Le design du 4Ever Trophy rend hommage à la “Quatrelle” de manière subtile.

La silhouette à deux compartiments est une version moderne de la forme volumineuse de la 4L et présente l’arrière incliné caractéristique du modèle et les vitres latérales trapézoïdales. À l’avant, les phares ronds de la 4L sont repensés en tant que feux matriciels à LED segmentés et sont toujours enfoncés dans la calandre en forme de losange du carénage, qui alimente désormais un canal aérodynamique découpé dans le capot du SUV. À l’arrière, les feux arrière verticaux saillants reçoivent également le traitement LED moderne.

Renault 4 Revival en avant-première avec le concept robuste 4Ever Trophy Voir toutes les photos



La plupart du temps, cependant, le 4Ever ressemble à un design épuré, en particulier sous la ceinture où le SUV électrique subit une lourde révision tout-terrain en commençant par ses roues surdimensionnées de 19 pouces et ses pneus de 30 pouces. Chaque pneu dispose d’un compresseur intégré qui permet d’ajuster la pression à chaque coin à la volée depuis la cabine. La suspension surélevée a beaucoup d’espace pour s’articuler, grâce à des passages de roue évasés avec un peu moins de 8 pouces de dégagement autour de chaque pneu. Le 4Ever Trophy dispose également d’un ventre renforcé pour protéger sa batterie en cas de dépassement du débattement généreux de la suspension et de la garde au sol.

Pour compléter l’esthétique prête pour l’aventure, des points d’arrimage sur les ailes avant, un pneu de secours pleine grandeur sur le toit en fibre de carbone et une pelle et des planches de traction montées sur la porte arrière avec des sangles magenta brillantes. Bien sûr, aucun bon concept n’est complet sans des caméras de recul ultra-plates plutôt que des rétroviseurs extérieurs.

En plus de célébrer la 4L classique, le 4Ever Trophy prévoit également une renaissance de la plaque signalétique Renault 4 en tant que voiture électrique. L’autonomie et les performances sont inexistantes au début du jeu, mais le nouveau SUV compact du segment B sera construit sur la plate-forme CMF-BEV qui sous-tend également la nouvelle Renault 5. Aussi, comme le Renault 5vos chances de dynamiter le long des sentiers américains dans une Renault 4 EV équipée comme le 4Ever Trophy sont pratiquement nulles.