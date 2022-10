Le concept de téléphone enroulable Motorola en démonstration au Lenovo Tech World 2022

Lenovo organise sa conférence Tech World 2022 et il y a beaucoup d’indices sur les futurs appareils provenant de Lenovo et Motorola. L’une des démos les plus mémorables de l’événement est venue de Luca Rossi (Lenovo Group EVP) qui a présenté un concept de téléphone enroulable qui s’étend verticalement d’une ardoise de 5 pouces à un écran de 6,5 pouces via un bouton physique sur le côté.









Concept de téléphone enroulable de Motorola

Le contenu du smartphone enroulable s’ajustera également de manière dynamique pour agrandir l’écran lorsque vous regardez des vidéos et Lenovo continuera à travailler sur d’autres cas d’utilisation potentiels.

Le téléphone enroulable n’est qu’une preuve de concept à son stade actuel, bien que les écrans OLED flexibles fassent partie de la gamme actuelle d’appareils de Lenovo et de Motorola, comme nous l’avons fait avec l’ordinateur portable ThinkPad X1 Fold 2022 et la nouvelle gamme de smartphones Motorola Razr. Les deux sociétés continueront à travailler sur de nouveaux facteurs de forme et cas d’utilisation pour les appareils dotés d’écrans OLED flexibles.

Lenovo travaille également sur un ordinateur portable enroulable qui apporte un écran à expansion verticale pour une meilleure utilisation du multitâche, de la navigation et de l’écran.

Lenovo n’a pas partagé plus de détails sur ses plans de téléphone et d’ordinateur portable enroulables pour le moment. Nous nous demandons comment ces appareils seront appelés lorsqu’ils arriveront sur le marché. Moto Rolla serait un joli nom pour le téléphone enroulable, mais ne nous précipitons pas trop ici car nous sommes à au moins quelques années de voir ces appareils sous forme commerciale.