Le concept de pick-up électrique Ram 1500 Revolution BEV fait ses débuts au CES

La bataille pour la suprématie des camions électriques continue de s’intensifier avec l’entrée de Ram dans la mêlée, en lançant le concept Ram 1500 Revolution BEV au CES 2023. Le pick-up pleine grandeur présente un design audacieux qui semble prêt à travailler et à jouer dur et un intérieur incroyablement flexible qui brouille la ligne entre la cabine et l’espace de chargement.

Le pick-up présente un design élégant mis en valeur par un badge RAM animé sur le carénage avant et des éléments de conception “diapason” dans les feux et la calandre. Les hanches profondément sculptées et musclées se gonflent autour du long empattement du camion et des gros pneus de 35 pouces, tandis que la serre noire contrastante est composée presque entièrement de verre. Cela a le double avantage de laisser entrer beaucoup de lumière dans l’habitacle tout en allongeant visuellement le châssis. Le Ram Revolution a l’air énorme, mais Ram me dit que la longueur totale du concept est en fait à quelques centimètres du production actuelle 1500.

Bélier, Stellantis



La camionnette électrique à batterie pleine grandeur sera le premier véhicule construit sur la nouvelle architecture corps sur châssis STLA Frame de Stellantis. La plate-forme accueille et protège la batterie dans le châssis du véhicule, incorporant un panneau aérodynamique améliorant l’efficacité dans le train de roulement. Le cadre STLA permet également un conditionnement plus efficace des deux moteurs d’entraînement électriques du camion, un pour chaque essieu.

L’autonomie et la puissance n’ont pas été précisées, mais nous savons que l’architecture électrique de 800 volts de la Revolution prendra en charge une charge rapide CC jusqu’à 350 kW, ce qui lui permettra idéalement d’ajouter jusqu’à 100 miles d’autonomie avec une charge de 10 minutes.

Bélier, Stellantis



Cabine modulable

Les portes arrière à charnières arrière du BEV s’ouvrent avec les façades pour révéler une énorme ouverture sans obstruction du montant B. À l’avant et au centre se trouvent les deux écrans de tableau de bord de 14,2 pouces du camion empilés verticalement. L’écran inférieur est amovible et peut fonctionner à distance comme une tablette, et les deux disposent de la prochaine génération de la technologie d’infodivertissement de Stellantis, qui a également été aperçue sur le cockpit concept de Chrysler qui a fait ses débuts plus tôt dans le spectacle.

Tous les sièges amovibles glissent sur un système de rails qui permet de reconfigurer la cabine pour une variété d’utilisations. Ces rails pourraient également accueillir des accessoires tels que des points d’arrimage ou des séparateurs. Même la console centrale coulisse et peut être retirée si nécessaire. La console comporte également des dessus de table rabattables pouvant accueillir des ordinateurs portables pour les passagers des sièges avant lorsqu’ils sont garés.

Bélier, Stellantis



Le système Cabin Modes aide à gérer les éléments reconfigurables de l’intérieur, des réglages à une touche qui ajustent les lumières de la cabine, la position/l’orientation du siège et l’expérience sonore, ainsi que l’opacité de la lucarne, la hauteur de la suspension et plus encore pour des thèmes tels que le mode Productivité, Mode social, mode fête et mode détente. Les utilisateurs peuvent également définir leurs propres modes.

Comme le prochain Silverado EV, le concept Ram Revolution comprend également un hayon central motorisé qui peut être ouvert pour accéder à un passage du hayon à l’habitacle. Cependant, Ram va encore plus loin en intégrant des sièges d’appoint rabattables de troisième rangée dans la porte médiane et en ajoutant un deuxième passage dans la zone de rangement sous le capot du pick-up. Avec les deux passages ouverts, les conducteurs peuvent accueillir des objets de 18 pieds de long, complètement enfermés entre la cabine, le coffre et le lit recouvert de tonneau. Pour aider les propriétaires à utiliser l’espace le plus efficacement possible, le concept imagine une application de stockage intelligent qui permet aux utilisateurs de simplement scanner le code-barres de l’article pour montrer comment l’objet peut être mieux positionné dans le véhicule.

Technologie de camion avancée

Le concept comprend quatre roues directrices avec jusqu’à 15 degrés d’articulation de l’essieu arrière, ce qui permet une maniabilité plus serrée à basse vitesse et des manœuvres hors route créatives, tout en améliorant la stabilité du changement de voie à vitesse d’autoroute.

Bélier, Stellantis



Le Ram Revolution est conçu avec une autonomie de niveau 3 à l’esprit, et dispose donc d’un volant qui peut se replier pendant la conduite pilotée par la machine. On me dit que Stellantis est plus près de fournir une assistance à la conduite de niveau 3 que vous ne le pensez, mais que Ram ne sera probablement pas la première marque à l’obtenir. Pourtant, cette roue pliante serait toujours pratique pour ces modes cabine.

L’une des caractéristiques uniques du concept est le mode Ombre. Lorsqu’il est actif, le conducteur peut sortir du camion et le faire suivre de manière autonome tout en continuant à pied. Ram pense que cela serait utile, par exemple, pour inspecter un tronçon de clôture sans avoir à entrer et sortir encore et encore ou à faire suivre le camion pendant que le conducteur récupère des outils éparpillés sur un chantier.

Arrivée en 2024

Le premier pick-up électrique à batterie de Ram arrive prêt à concurrencer Ford, Chevrolet et Rivian en 2024. Des débuts prêts pour la production sont attendus, ainsi que des estimations de puissance, d’autonomie et d’efficacité dans les mois à venir.