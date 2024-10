Le concept d’aspirateur robot rectangulaire propose une conception plus efficace pour les espaces plus petits

Les robots aspirateurs et vadrouilles sont monnaie courante de nos jours, mais malgré tous les progrès qu’ils ont réalisés en termes de technologie, leur forme de base est restée inchangée depuis le tout premier Roomba. Ils sont presque tous circulaires, même si certains ont pris des formes carrées arrondies, une forme dictée par les limites des anciennes technologies qui ne semblent plus pertinentes aujourd’hui. Cette conception standard comporte cependant encore d’autres limitations, comme se faufiler dans des espaces restreints ou nettoyer les coins. Il est peut-être temps de repenser ce design ancien et dépassé, ce que ce concept tente de faire afin de répondre aux besoins des maisons avec des espaces plus petits et exigus et des sols en désordre.

Designer: Subin Kim

La conception initiale des robots aspirateurs a été conçue principalement pour le robot et non pour les humains. La forme circulaire permettait à la machine de tourner et de corriger plus facilement sa direction, ce qui n’était que trop courant compte tenu des technologies très basiques des décennies passées. Aujourd’hui, cependant, la plupart des robots nettoyeurs n’ont aucun problème à naviguer sur les sols les plus encombrés. Il est donc désormais possible de repenser cette forme de base.

mini est un concept qui étend le robot aspirateur dans une forme plus rectangulaire, techniquement plus en forme de pilule avec ses côtés arrondis. L’idée est que ce robot peut mieux se faufiler dans des espaces étroits, comme ceux entre les murs et les meubles, ou épouser les bords pour brosser et aspirer correctement les zones que même le robot circulaire le plus sophistiqué ne peut atteindre. Dans les petits appartements ou les petites maisons, c’est plus souvent le cas, une telle conception est donc plus utile que la majorité des robots ronds ou carrés.

Sa conception peut en fait être encore plus efficace que celle des robots aspirateurs standards, car elle peut changer d’orientation en fonction de la zone du sol à nettoyer. En mode vertical, il peut facilement nettoyer les espaces étroits, mais il peut ensuite pivoter et passer en mode horizontal s’il dispose d’un espace plus large pour se déplacer. Un tel exploit nécessiterait une IA et des capteurs avancés, tous deux facilement disponibles sur la plupart des robots nettoyeurs aujourd’hui.

La conception du mini signifie qu’il ne pourra pas tourner rapidement, mais cela peut être géré par une meilleure détection des obstacles et une navigation plus intelligente. Même s’il ne fonctionne pas parfaitement dans la pratique, le concept remet en question le statu quo et encourage une conception qui place réellement l’utilisateur au centre, plutôt que de simplement transformer ces robots assistants en vitrines technologiques.