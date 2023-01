Le concept CES de Chrysler réinvente la voiture en tant qu’assistant d’IA autonome

Suite à celle de l’année dernière Concept de flux d’air EVChrysler et sa société mère Stellantis présentent leur vision de l’intérieur d’un futur véhicule électrique autonome avec le concept Chrysler Synthesis Cockpit au CES 2023.

Le démonstrateur est essentiellement une cabine de véhicule sans le véhicule qui l’entoure, flottant une paire de sièges dans un cockpit composé de plastiques recyclés post-industriels et océaniques et d’un sol en noyer infusé de textile – deux matériaux durables – et, peut-être plus remarquable pour Chrysler , absolument zéro chrome. Le Cockpit de Synthèse a pour vocation de présenter les trois piliers de La future technologie des véhicules de Stellantis – STLA Brain, STLA Smart Cockpit et STLA AutoDrive – et comment ils se combinent pour créer ce que Chrysler et Stellantis appellent “Harmony in Motion”.

Chrysler, Stellantis



STLA Brain fournit l’architecture électrique alimentant l’infodivertissement et, vraisemblablement, liée au reste du véhicule électrique qui sera éventuellement construit autour de la cabine. Pendant ce temps, le système d’infodivertissement STLA Smart Cockpit est l’interface utilisateur, enveloppant les occupants du premier rang avec un panneau et un écran en verre noir sculpté à deux niveaux de 37,2 pouces. La technologie Smart Cockpit intègre une technologie d’intelligence artificielle censée apprendre les habitudes du conducteur au fil du temps et s’adapter avec des changements et des améliorations prédictifs.

Chrysler présente une journée dans la vie d’un conducteur avec un véhicule équipé du cockpit de synthèse en commençant par l’assistant IA qui l’accueille dans le véhicule, présentant des cartes d’un plan de voyage basé sur les préférences apprises par l’IA et les données fournies par l’utilisateur. Les données biométriques seront utilisées pour authentifier et distinguer un conducteur d’un autre pour les véhicules partagés. À la fin de la journée, la technologie sera également en mesure d’initier des routines de “réveil” pour la maison intelligente à son retour à la maison.

Chrysler, Stellantis



Le cockpit de synthèse est conçu avec la technologie STLA AutoDrive et la conduite autonome de niveau 3 à l’esprit. (Vous avez peut-être remarqué l’absence totale de volant.) Chrysler et Stellantis estiment que permettre aux conducteurs de retirer de manière fiable leurs mains du volant et des yeux de la route est la clé pour ouvrir le tableau de bord pour tous ces ” nouveaux et fonctionnalités innovantes” qui continueront d’évoluer dans le véhicule via des mises à jour en direct. Obtenir une bonne autonomie permettra au conducteur d’effectuer plusieurs tâches, de faire des conférences téléphoniques ou de s’engager dans d’autres activités basées sur la productivité. Cependant, il comprend également les modes Chill, Zen et Fun qui permettent aux passagers de se détendre avec des fonctionnalités telles que la méditation, le karaoké et les jeux lorsque le véhicule est à l’arrêt ou fonctionne de manière autonome.

Chrysler sera la première marque Stellantis en Amérique du Nord à proposer les nouvelles technologies STLA, un plan mis en œuvre parallèlement à son objectif de lancer son premier véhicule électrique à batterie en 2025 et de passer à une gamme complète de véhicules électriques d’ici 2028.