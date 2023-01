Le concept CES de BMW lance un pare-brise AR massif et un extérieur à encre E en couleur

Rencontrez Dee, le concept-car qui veut être votre ami – et la vision de BMW pour l’avenir de la façon dont nous interagirons avec les véhicules dans les mondes physique et numérique.

Le concept BMW i Vision Dee (ou Digital Emotional Experience) est une berline électrique compacte avec des notes de design BMW – la double calandre, anomalie de Hofmeister et un très Conception à trois boîtiers de 2002, par exemple. L’esthétique simplifiée laisse beaucoup d’espace visuel blanc dans l’état inerte du concept, présentant une sorte d’ardoise vierge pour que les éléments numériques du design se démarquent. Lorsque le conducteur s’approche du véhicule, le concept s’éveille avec des capteurs biométriques authentifiant l’identité du propriétaire.

La calandre intègre des écrans E Ink qui donnent aux Dee des yeux animés (ou, comme les appelle BMW, des « icônes phygitales » en raison de leur double nature physique et numérique) qui bougent et changent lorsque vous interagissez avec son assistant IA intégré. Oui, vous pouvez parler au Dee et pas seulement lorsque vous êtes à l’intérieur de la voiture ; il écoutera et répondra aux commandes depuis le trottoir, ainsi qu’à distance via une application pour smartphone. L’assistant apprendra à vous connaître en tant que conducteur et fera des suggestions proactives qui apparaîtront sur le système d’infodivertissement, servant en quelque sorte de copilote numérique.

Là où d’autres assistants numériques comme Alexa ou Siri ont un ton neutre, BMW imagine Dee comme une fille impertinente. Lors des débuts au keynote de BMW au CES, la personnalité joyeuse et parfois sarcastique de l’assistant a été mise en évidence par des interactions très humaines avec le président de BMW, Oliver Zipse, le KITT de Knight Rider, Herbie the Love Bug et même le Terminator lui-même, Arnold Schwarzenegger. (La voix de la présentation a été fournie par une actrice humaine dans les coulisses ; la technologie de l’IA n’est pas encore assez avancée et BMW ne fait que montrer où elle veut aller.)

Les yeux E Ink du Vision Dee (et un peu de garniture sur les fenêtres latérales soulignant le pli Hofmeister) sont des affichages monochromatiques familiers – similaires au Concept E Ink iX Flow qui s’est incliné au CES de l’année dernière – mais le reste de la peau extérieure du concept est recouvert d’une nouvelle technologie E Ink couleur qui peut basculer instantanément entre 32 couleurs. Divisé en 240 segments contrôlés individuellement, il vous permet de générer des motifs et des schémas multicolores à la volée pour personnaliser votre conduite. BMW affirme que la faible consommation d’énergie d’E Ink (elle ne consomme du courant que lors des changements d’état) et la grande visibilité à la lumière du jour la rendent idéale, même pour les voitures électriques à batterie.

A l’intérieur, le design de l’habitacle reste simple, avec un thème “toile blanche” qui laisse ressortir les éléments numériques du cockpit. Il n’y a pas d’affichage physique, très peu de boutons et une utilisation restreinte des matériaux partout. Je suis ravi de voir que la conduite est toujours au premier plan de la vision d’avenir de BMW. Le Vision Dee a un volant avec une conception à rayons verticaux qui permet une prise en main plus ergonomique de la jante là où les mains du conducteur tombent le plus naturellement. La molette conserve les commandes haptiques “phygitales” du pouce qui, avec les commandes vocales, sont le principal moyen de contrôler la technologie.

Le concept n’a pas d’écran de tableau de bord car tout le pare-brise est un affichage. La BMW i Vision Dee dispose d’un affichage tête haute AR pleine largeur avec cinq niveaux d’immersion parmi lesquels le conducteur peut choisir et d’un curseur de réalité mixte tactile sur le tableau de bord.

Le niveau 1 est le mode le moins intrusif, limitant les informations affichées à une fine rangée le long du bas du pare-brise avec juste les éléments essentiels nécessaires à la conduite – vitesse, informations de navigation limitées, etc. Le genre de choses que vous trouveriez dans le groupe d’instruments si le Dee en avait un. Le passage aux niveaux 2 et 3 augmente la taille du HUD, laissant de la place pour plus de choses comme des informations de communication ou une navigation plus détaillée. Le niveau 4 occupe encore plus d’espace visuel pour des fonctions comme la navigation en réalité augmentée qui superpose votre itinéraire sur la vue de la route.

Les niveaux de réalité mixte 1 à 4 sont conçus autour du conducteur – il a un volant après tout. BMW s’attend à ce que la plupart du temps, un humain conduise le Dee, plutôt que l’inverse. Ainsi, même lorsque le niveau d’immersion augmente, ces modes sont conçus en gardant à l’esprit la philosophie « les mains sur le volant, les yeux sur la route » du constructeur automobile.

Au niveau de réalité mixte 5, le monde virtuel peut obscurcir presque complètement le monde réel, occupant tout le pare-brise et assombrissant le reste des fenêtres. Vous pouvez afficher des environnements numériques ou faire des conférences téléphoniques plutôt que de regarder la voiture devant vous dans la circulation. Ce niveau d’immersion est conçu pour la conduite autonome, mais je pouvais voir cette technologie utilisée pour une version sans lunettes du Simulateur de course BMW M Mixed Reality.

BMW n’a pas l’intention de construire la i Vision Dee, mais cela laisse entendre que nous pourrions voir les technologies mises en évidence ici dans les voitures de production dans un proche avenir.