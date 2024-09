Le concept art de The Plucky Squire dresse un tableau magnifique

La première chose que vous êtes obligé de dire lorsque vous jouez L’écuyer courageux est une sorte de « Merde. Ça a l’air bien. » Ce n’est pas un euphémisme, car l’art derrière cette délicieuse œuvre multidimensionnelle Zelda-c’est vraiment magnifique et nostalgique. Le développeur All Possible Futures a clairement consacré beaucoup de temps et d’efforts à la création d’une esthétique époustouflante pour son jeu, qui sortira le 17 septembre et qui permet aux joueurs de passer d’environnements 2D à 3D en tant qu’écuyer courageux, vous l’avez deviné.

Les environnements 2D sont les plus éblouissants à voir, car ils embrassent le monde du livre de contes dans lequel vivent la plupart des personnages du jeu. Cette moitié du style visuel du jeu est définie par une utilisation impeccable de la couleur et des lignes audacieuses simples mais évocatrices enveloppant chaque élément de la page.

Cela ne veut pas dire que le monde 3D dans lequel le protagoniste Jot est jeté au début L’écuyer courageux n’est pas aussi impressionnant, ce n’est tout simplement pas ce à quoi vous vous attendez lorsque vous démarrez le jeu. Pourtant, une fois que vous et Jot entrez tous les deux dans le monde extérieur au livre de contes, la traduction sans effort des conceptions 2D en 3D montre à quel point chaque élément de cette délicieuse aventure est bien conçu.

Dans la version finale de L’écuyer courageuxtoute cette splendeur artistique variée semble naturelle, sans effort même. Mais il a fallu beaucoup de travail à All Possible Futures pour en arriver là. De l’idée initiale et des tout premiers dessins aux conceptions finales du jeu, ces œuvres d’art conceptuelles montrent le processus de création L’écuyer courageux est devenu ce qu’il est.