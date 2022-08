Le concept Acura Precision EV donne un aperçu de l’avenir électrique de la marque

Que ce passe-t-il Acura a dévoilé jeudi le concept Precision EV lors de la Monterey Car Week, présentant en avant-première le langage de conception de ses futurs véhicules électriques. Pourquoi est-ce important Le premier véhicule électrique d’Acura sera un VUS de taille similaire au concept Precision EV, basé sur le Honda Prologue et co-développé avec General Motors. Et après La Precision EV continuera d’influencer le style des futures voitures électriques d’Acura. Acura commencera à lancer des véhicules électriques sur sa propre plateforme dédiée en 2026.

En janvier 2016, Acura a lancé le Notion de précision, une berline élégante qui a donné le ton à la gamme actuelle de designs du constructeur automobile. Mais alors qu’Acura se tourne vers l’avenir – en particulier son avenir tout électrique – elle veut repenser une fois de plus son langage de conception. Faisant ses débuts à la Monterey Car Week jeudi, le concept Precision EV fait exactement cela.

Alors que le concept Precision original était un pas en avant assez radical, le concept Precision EV est plus évolutif que révolutionnaire. Beaucoup de caractéristiques – les signatures lumineuses “chicane”, le long capot – rappellent les éléments de style actuels. Mais des choses comme la ligne de toit flottante et l’éclairage inférieur « pépin de particules » sont nouvelles, tout comme le carénage proéminent, qui serait inspiré des bateaux à moteur de luxe.

Acura



Cette face avant s’allume également complètement. À l’approche de la Precision EV, le logo Acura s’illumine, puis les segments bleus géométriques s’écoulent vers les phares. C’est une chanson et une danse plutôt cool, surtout quand les coins “particle glitch” font leur petit scintillement fantaisiste.

Le concept Precision EV n’est pas très grand – il divise à peu près la différence entre les crossovers RDX et MDX. Les énormes roues de 23 pouces sont poussées aux quatre coins et les étriers de frein orange ont fière allure contre la peinture bleu mat.

Bien que le concept-car lui-même n’ait pas un intérieur complet, Acura affirme que sa cabine présente en avant-première la nouvelle philosophie de “double expérience” de l’entreprise. Les deux thèmes sont appelés “pulsion instinctive” et “salon spirituel”. Le premier propose des écrans de jauge numériques et un volant de style joug. Ce dernier range le joug, les pédales et les jauges, et ajuste l’éclairage pour que vous puissiez vous détendre. C’est vrai, Acura montre sa version d’un intérieur qui prendrait en charge un mode de conduite autonome.

Acura



Tout à l’intérieur de la cabine est fabriqué à partir de matériaux durables et recyclables, et le nouveau système multimédia à écran large se trouve dans un écran incurvé avec réponse tactile haptique. Nous n’imaginons pas que beaucoup d’éléments intérieurs arriveront en production, mais nous croisons les doigts pour une nouvelle interface d’infodivertissement. Le True Touchpad actuel d’Acura n’est toujours pas notre tasse de thé.

En parlant de production, bien que le concept Precision EV lui-même ne donne pas directement un aperçu d’une voiture de route, il nous donne un assez bon aperçu du premier véhicule électrique d’Acura, qui devrait faire ses débuts en 2024. Nous savons que le premier véhicule électrique d’Acura sera un VUS basé sur le Prologue Honda, co-développé avec General Motors. Par la suite, Acura construira des véhicules électriques sur sa propre architecture, et certains aspects du concept Precision EV influenceront ces voitures.