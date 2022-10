Le comté rural du Nouveau-Mexique demande la révocation du greffier des élections

SANTA FE, NM (AP) – Une commission de comté dans la campagne du Nouveau-Mexique qui a été troublée par des complots électoraux tente d’évincer son directeur des élections cinq semaines seulement avant le jour du scrutin pour avoir mal certifié l’équipement de dépouillement.

Le comté de Torrance réitère la certification de ses machines de comptage des votes pour les élections générales du 8 novembre sur la base de révélations selon lesquelles la greffière du comté Yvonne Otero a présigné les formulaires de certification avant les tests et n’a pas assisté à l’inspection du matériel électoral.

Torrance est l’un des rares comtés ruraux du Nouveau-Mexique qui a envisagé de retarder la certification des résultats de ses élections primaires alors que des foules en colère ont donné la parole à des théories du complot non prouvées sur les systèmes de vote. La coda chaotique de la primaire de juin a attiré l’attention nationale sur un État qui devrait avoir plusieurs courses serrées cette année pour des postes de haut niveau, y compris celui de gouverneur.

La directrice du comté, Janice Barela, a déclaré que la commission de trois membres avait voté à l’unanimité lundi pour déposer une plainte auprès des procureurs d’État et locaux visant à retirer Otero, une républicaine, de son poste élu. La commission a déclaré qu’elle avait bâclé la certification des 22 machines à compter les bulletins de vote du comté et cite des allégations distinctes selon lesquelles Otero aurait harcelé les employés du bureau du greffier à plusieurs reprises.

Les bureaux du secrétaire d’État du Nouveau-Mexique ont déclaré que les certificats pour les machines à compiler les bulletins de vote devraient être signés par le greffier ou le sous-greffier qui assiste à l’inspection et au test des machines.

Otero, dont le mandat s’étend jusqu’en 2024, n’a pas immédiatement renvoyé les appels téléphoniques et les SMS.

Le président de la commission du comté de Torrance, Ryan Schwebach, a exhorté Otero à démissionner lors d’une réunion spéciale de la commission à Estancia lundi. Otero a assisté à la réunion et a refusé de répondre, citant les conseils d’un conseiller juridique.

Le comté politiquement conservateur continue de lutter contre la méfiance latente à l’égard des systèmes de vote alors qu’un réseau national de théoriciens du complot pousse de fausses allégations de fraude lors de l’élection présidentielle de 2020.

Le conseil des commissaires entièrement républicain du comté de Torrance a répondu à cette colère et à ce scepticisme en affectant du personnel du comté pour surveiller les préparatifs des élections générales de novembre et procéder à un recomptage manuel des résultats des élections primaires.

Barela est à l’avant-garde de cet effort de surveillance. Elle a assisté à la certification des machines à voter la semaine dernière et a déclaré que les certificats pré-signés lui semblaient «malhonnêtes» car le greffier du comté n’était pas présent.

“Cela va au cœur de ses fonctions”, a déclaré Barela mardi. « C’est la toute première chose, c’est de certifier les machines. … Cela veut dire quelque chose. Nous devons avoir confiance. »

La greffière adjointe du comté de Torrance, Sylvia Chavez, a déclaré que les techniciens avaient commencé vendredi dernier un deuxième tour de test des urnes, après avoir consulté les régulateurs électoraux de l’État. Elle a de nouveau supervisé les tests et signé la recertification de huit machines – suffisamment d’équipement pour compter les bulletins de vote anticipé qui commence le 11 octobre. Cela laisse encore le temps d’examiner d’autres machines avant le vote du jour du scrutin le 8 novembre, a-t-elle déclaré.

Chavez a déclaré que l’inspection physique et les tests du matériel électoral par des techniciens, à l’aide de faux bulletins de vote, ne se sont jamais écartés des procédures établies par le secrétaire d’État.

Le Nouveau-Mexique utilise des bulletins de vote en papier qui sont comptabilisés par machine et stockés pour d’éventuels recomptages. Les greffiers du comté supervisent une enquête pour vérifier les décomptes des bulletins de vote, et un expert-comptable agréé effectue un audit après chaque élection à l’échelle de l’État avec des décomptes manuels des circonscriptions sélectionnées au hasard pour vérifier l’exactitude.

Les responsables du comté transmettent également aux procureurs une plainte selon laquelle la mère d’Otero a été embauchée par le bureau du greffier en tant que juge de circonscription rémunéré et membre d’un comité d’inscription des électeurs du comté, un conflit possible avec les réglementations de l’État contre le népotisme. Le lien familial a été noté pour la première fois par les responsables du Parti libertaire.

La directrice des élections de l’État, Mandy Vigil, a examiné la plainte pour népotisme et a conclu que les restrictions à l’encontre de la famille siégeant aux commissions électorales ne s’appliquent pas car Otero n’a pas été réélu. Otero a déclaré que sa mère était hautement qualifiée et avait été embauchée par le personnel de l’agence et non par elle-même directement.

