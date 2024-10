Le comté pivot d’Erie, en Pennsylvanie, se mobilise pour Harris

La candidate démocrate à la présidentielle, la vice-présidente Kamala Harris, s’exprime lors d’un rassemblement électoral à l’Erie Insurance Arena le 14 octobre 2024 à Erie, en Pennsylvanie. (Photo de Michael M. Santiago/Getty Images)

WASHINGTON — La vice-présidente Kamala Harris a rempli une arène lundi soir à Erie, en Pennsylvanie, un coin charnière de l’État clé pour l’élection présidentielle de 2024.

Harris, le candidat démocrate à la présidence, a déclaré à des milliers de spectateurs : « Vous êtes un pays pivot ».

« La façon dont vous votez aux élections présidentielles finit souvent par prédire le résultat national », a déclaré Harris.

Harris, attaquant le candidat républicain, l’ancien président Donald Trump, a exhorté la foule à regarder les récents rassemblements et interviews de Trump.

« S’il vous plaît, lancez le clip », a-t-elle déclaré avant que des compilations d’apparitions de Trump ne soient diffusées sur deux grands écrans dans l’arène.

Plusieurs le montraient en train de parler de « l’ennemi de l’intérieur », notamment un dimanche. entretien sur Fox News où il a déclaré que les « fous de la gauche radicale » pourraient être « très facilement pris en charge, si nécessaire, par la Garde nationale, ou si vraiment nécessaire, par l’armée ».

Obama à Trump à Biden

Le comté d’Erie, à la pointe nord-ouest de la Pennsylvanie, qui compte un peu moins de 270 000 habitants, est un Comté « pivot » dans un état de champ de bataille lors des dernières élections présidentielles.

L’ancien président Barack Obama a remporté la majorité des électeurs du comté au bord du lac en 2012. Le comté s’est tourné vers Trump en 2016. Et, en 2020, à peine 1 319 les électeurs ont remporté une victoire du président Joe Biden sur Trump, rendant le comté à nouveau bleu.

Il s’agit de la septième visite de Harris dans l’ouest de la Pennsylvanie, selon sa campagne.

Trump était de l’autre côté de l’État lundi soir, s’exprimant dans le canton d’Upper Providence, à 18 miles au nord-ouest de Philadelphie.

Le vote par correspondance est déjà en cours dans l’État de Keystone – l’un des rares États qui décideront qui remportera le Bureau Ovale. Les autres comprennent l’Arizona, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Caroline du Nord et le Wisconsin.

Les campagnes Harris et Trump couvrent la Pennsylvanie — le sénateur JD Vance de l’Ohio, colistier de Trump, est perplexe à Johnstown samedi, où en réponse à une question, il dit Dans la salle de presse des États-Unis, il a considéré ce qui s’est passé en janvier 2021 comme un « transfert pacifique du pouvoir ».

Le colistier de Harris, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, tiendra un rassemblement électoral à Pittsburgh mardi.

Ambiance de fête

De longues files d’attente ont commencé à serpenter à l’extérieur de l’arène dès quatre heures et demie avant le rassemblement de Harris lundi.

Un DJ a joué de la musique de fête à l’intérieur tandis que les spectateurs remplissaient la salle et les tribunes de l’arène d’environ 9 000 places.

Le sénateur américain John Fetterman de Pennsylvanie a déclaré à la foule bruyante : « Erie, mon Dieu, êtes-vous venu. »

« Les médias nationaux sont là, et vous voulez savoir pourquoi ? Parce que vous choisissez le prochain président », a déclaré Fetterman.

«Erie est actuellement le comté de référence, pas seulement en Pennsylvanie, dans le pays. En ce moment, la nation pense à vous et se demande où vous allez aller », a poursuivi Fetterman en applaudissant. « Et nous savons ce que vous allez faire, et vous allez vous assurer que Harris et Walz sont l’équipe qui dirigera notre nation. »

« Né d’une expérience personnelle »

Harris a parlé pendant un peu moins d’une demi-heure, soulignant ses thèmes habituels d’éducation de classe moyenne et sa vision d’une « économie d’opportunité ».

Elle a présenté son programme de réductions d’impôts pour les nouveaux parents, les premiers acheteurs de maison et les entrepreneurs, ainsi qu’un plan politique visant à « éliminer les prix abusifs des entreprises ».

Harris a également exposé son projet d’étendre Medicare pour aider à financer les soins à domicile pour les personnes âgées afin que « davantage de personnes âgées puissent vivre chez elles dans la dignité ».

« Et comme beaucoup de mes priorités, elle est née d’une expérience personnelle », a-t-elle déclaré, préfaçant l’histoire de la façon dont elle prenait soin de sa mère, qui décédé du cancer du côlon en 2009.

« Mais il y a beaucoup trop de gens qui veulent et doivent prendre soin des membres de leur famille – soit vous devez quitter votre emploi, soit dépenser tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir prétendre à Medicaid. Ce n’est pas vrai.

«Je donnerai toujours la priorité aux familles de la classe moyenne et des travailleurs. Je viens de la classe moyenne et je n’oublierai jamais d’où je viens », a déclaré Harris alors que la foule scandait « USA ».

Harris a également déclaré à la foule que Trump menaçait l’assurance maladie de dizaines de millions d’Américains avec son programme visant à réviser l’Affordable Care Act.

Lors de l’unique débat présidentiel du cycle électoral, l’ancien président dit il avait « l’idée d’un plan » pour remplacer le programme d’assurance qui a marqué le début d’une ère de soins médicaux couverts pour les affections préexistantes.

« La gravité de cette situation ne peut être négligée. Pensez-y, nous ramenant à une époque dont nous nous souvenons tous, où les compagnies d’assurance pouvaient refuser le paiement aux personnes souffrant de maladies préexistantes, vous vous souvenez de ce que c’était ? Eh bien, nous n’y retournerons pas », a-t-elle déclaré, répétant un cri de ralliement commun lors de ses événements.

Des conséquences « brutalement graves »

Harris a qualifié Trump d’« homme peu sérieux » avec un « plan très différent » s’il gagne en novembre.

« Mais les conséquences s’il redevient président sont extrêmement graves », a-t-elle déclaré.

Le vice-président a souligné l’avis rendu en juillet par la Cour suprême des États-Unis, qui accordait aux anciens présidents l’immunité pour leurs fonctions constitutionnelles fondamentales et une immunité présumée pour d’autres actions, à l’exception des actions personnelles.

« Maintenant, imaginez Donald Trump sans garde-corps », a-t-elle déclaré. « Celui qui a juré qu’il serait un dictateur dès le premier jour, qu’il utiliserait le ministère de la Justice comme une arme contre ses ennemis. »

Réponse républicaine

Le Comité national républicain a publié une déclaration avant le rassemblement de Harris à Erie, l’attaquant spécifiquement sur la politique énergétique.

« L’État Keystone rejettera encore quatre années de politique dangereusement libérale de Kamala Harris parce que les Pennsylvaniens font confiance au président Trump pour libérer l’énergie américaine et apporter un soulagement économique », peut-on lire dans une déclaration du président du RNC, Michael Whatley.

La campagne Trump a attaqué le vice-président sur deux fronts dans son communiqué de presse quotidien de lundi. La campagne l’a accusée de participer à une « croisade contre la fracturation hydraulique » et de ne pas avoir « réussi à répondre aux attentes des électeurs noirs ».

Harris plus tôt lundi dévoilé un « programme d’opportunités pour les hommes noirs » qui légaliserait la marijuana à des fins récréatives et introduirait un « cadre réglementaire pour la crypto-monnaie », selon un communiqué de la campagne Harris.