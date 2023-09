Le comté où vivent les gens les plus ennuyeux de Grande-Bretagne révélé – où se classe votre région ?

ESSAYEZ de ne pas vous endormir en lisant ceci – mais le comté du Lincolnshire abrite les habitants les plus ennuyeux de Grande-Bretagne.

Ceux qui y vivent sont plus susceptibles de parler de la météo et n’ont pas de passe-temps.

Le comté où vivent les gens les plus ennuyeux de Grande-Bretagne a été révélé Crédit : Getty

Le Lincolnshire a décroché de peu la couronne « ennuyeuse » devant le comté écossais du Lanarkshire

Les endroits les moins ennuyeux du Royaume-Uni ont également été révélés par l’enquête

Deuxième plus grand comté d’Angleterre, le Lincolnshire est connu pour son ciel immense et, euh, pour la toute première lecture d’un code-barres en 1979.

Une étude a révélé que les habitants du comté – qui compte un peu plus de 750 000 habitants – étaient les moins intéressants avec qui discuter de tout le Royaume-Uni.

Parmi les personnes célèbres nées là-bas figurent l’ex-Premier ministre Margaret Thatcher, le scientifique gravitationnel Sir Isaac Newton et le comédien Robert Webb.

Un sondage sur les casinos en ligne a demandé à 2 000 personnes d’où venaient les personnes « les plus banales » qu’elles avaient rencontrées.

Les moins ennuyeux venaient des West Midlands.

Eileen Western, 45 ans, de Lincoln, a déclaré : « La gravité a été découverte ici par Sir Isaac Newton et la ville de Lincoln abritait la plus haute structure artificielle du monde, jusqu’au XVIe siècle.

« Oh mon Dieu, c’est vrai, nous sommes ennuyeux! »

L’étude a révélé que les habitants des West Midlands – comme Ozzy Osbourne, Richard Hammond et Julie Walters – étaient les Britanniques « les moins ennuyeux », plus susceptibles de prendre des risques, d’ignorer la météo, d’avoir de nombreux passe-temps et d’être « imprévisibles ».

Il y a 48 comtés en Angleterre, 33 en Écosse et 22 au Pays de Galles – soit 103 en tout – avec un taux d’ennui « moyen » au Royaume-Uni de 66 pour cent.