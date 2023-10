La législature du comté de Chautauqua envisage d’augmenter certains tarifs de la décharge du comté pour la deuxième année consécutive, bien que tous les législateurs ne soient pas en faveur, pas plus que la ville de Dunkerque.

Lors d’une réunion des commissions des installations publiques et de l’audit et du contrôle du Parlement, une résolution a été approuvée augmentant un certain nombre de tarifs. Ceux-ci incluent :

FRAIS DE STATION DE TRANSFERT

Construction et démolition – verge cube et poids échelonné de 64 $ à 65 $ la tonne ;

Déchets solides municipaux – verge cube et poids échelonné de 45 $ à 46 $ la tonne ;

FRAIS DE DÉCHARGE

Amiante – non friable de 43 $ à 44 $ la tonne ;

Construction et démolition — de 43 $ à 44 $ la tonne ;

Sol contaminé — de 28 $ à 30 $ la tonne ;

Déchets industriels — de 30 $ à 32 $ la tonne ;

Déchets solides municipaux — de 31 $ à 32 $ la tonne ;

Boues — municipales — de 28 $ à 29 $ la tonne.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES CHARGES DE DÉCHETS PROBLÉMATIQUES

Contient un pneu sur jante, chacun – de 15 $ à 25 $

Contient un matelas/un sommier tapissier, chacun — de sans frais à 10 $.

Il n’y a pas eu d’augmentation pour les sacs poubelles individuels.

Les frais plus élevés, s’ils sont approuvés par l’ensemble de l’Assemblée législative du comté, entreraient en vigueur le 1er janvier.

Aaron Gustafson, directeur de la décharge du comté, a comparu cette semaine à la réunion du comité des installations publiques de l’Assemblée législative du comté pour discuter de la résolution.

La décharge est financée par les frais d’utilisation et non par les taxes, mais toute modification de son budget doit être approuvée par la législature du comté.

Au cours de la discussion en commission, Gustafson a déclaré que les augmentations étaient nécessaires pour « répondre aux demandes et aux services que nous proposons. »

La législatrice Susan Parker, D-Fredonia, a noté que la décharge avait un excédent de 394 000 $ et Gustafson demande une augmentation de 512 000 $. Elle croit qu’ils peuvent simplement utiliser leur surplus et éliminer l’augmentation des frais des stations de transfert.

Gustafson a déclaré qu’ils prévoyaient des frais plus élevés en fonction du volume inférieur qu’ils reçoivent actuellement. «Je vois un volume estimé à 13 000 tonnes de moins cette année que l’année dernière. La tendance est à la baisse, nous essayons donc de compenser le manque de volume entrant. il a dit.

Gustafson a ajouté que le marché du recyclage est très faible, que les salaires et les avantages sociaux ont augmenté avec le contrat nouvellement approuvé, que les équipements et les pièces sont plus chers et que les modifications des réglementations fédérales et étatiques ont augmenté les coûts de la décharge. « Nous essayons de faire correspondre nos besoins et les services que nous fournissons sans surcharger les utilisateurs. » il a dit.

Gustafson a également déclaré que le solde de ses fonds était négatif et que les 394 000 $ serviraient à améliorer ce solde. Au total, ils disposent d’un budget de 8 millions de dollars.

L’année dernière, la législature du comté a également approuvé une augmentation des frais de mise en décharge. Parker a noté que ces frais ont eu un impact plus important sur les villes que sur les municipalités les plus proches de la décharge.

Elle a expliqué qu’à l’origine, il avait été question dans le comté d’installer deux décharges, mais que la décision avait été prise de n’en avoir qu’une seule et de créer des stations de transfert pour transporter les déchets. « L’idée était de répartir les coûts. … La décharge n’était pas censée être moins chère pour une zone que pour une autre et c’est vraiment ce qu’elle est.» dit-elle.

Parker a fait valoir que Dunkerque, en particulier, a été davantage touchée cette année par la hausse des frais et qu’elle le serait encore davantage l’année prochaine. « Mettre en place une augmentation qui aura à nouveau un impact direct sur les villes n’est pas la bonne voie à suivre » dit-elle.

Gustafson a déclaré que le BPU de Jamestown transfère ses propres déchets vers la décharge et a ajouté que Dunkerque pourrait faire de même s’ils voulaient éviter de payer des frais plus élevés à la station de transfert de Fredonia. «Elle (la station de transfert) n’est pas la destination finale des déchets. Cela nous coûte de l’argent de le récupérer et de le jeter ensuite à la décharge », il a dit.

Parker a déclaré que même si elle comprend le raisonnement de Gustafson, elle ne pense pas que ce soit juste. « Je ne pense pas que ce soit l’intention des services de décharge. » dit-elle.

Le législateur Bob Scudder, R-Fredonia, a répondu que la décharge avait été construite dans les années 1970. « L’intention était différente de la réalité de ce qu’elle est aujourd’hui. » il a dit.

Il note que les prix du gaz et les salaires étaient alors bien inférieurs à ceux d’aujourd’hui.

En outre, Scudder a déclaré qu’il pensait que la décharge acceptait gratuitement les déchets des particuliers, alors qu’aujourd’hui, ils sont payants. « Nous sommes passés de la non-recharge à la recharge, et c’est la plus grande augmentation que vous puissiez obtenir » il a dit.

Parker a accepté mais a déclaré qu’elle ne pensait toujours pas que certaines municipalités devraient être facturées plus que d’autres, et que celles qui utilisent les stations de transfert paient plus que celles qui ne le font pas.

Quand est venu le temps de voter, Parker a été le seul membre du comité à voter contre la résolution.

Le président de l’Assemblée législative, Pierre Chagnon, R-Ellery, a recommandé à Parker de soumettre ce type de questions à la Commission des décharges, créée l’année dernière, où elles pourront être débattues plus en détail.

L’année dernière, Parker était l’un des cinq législateurs à avoir voté contre la création de la Commission des décharges.

La résolution a été adoptée lundi par la commission des équipements publics. Mardi, le Conseil communal de Dunkerque a discuté lors de sa séance de la résolution relative à la mise en décharge.

Par la suite, le maire Willie Rosas a envoyé un courriel au nom du conseil au comté s’opposant à l’augmentation. « Les augmentations proposées nécessiteront probablement une autre série d’augmentations des tarifs pour nos résidents et nos entreprises. » il a écrit.

Jeudi, Chagnon a accusé réception de la lettre lors de la réunion du comité d’audit et de contrôle.

Au cours de la discussion de jeudi à Audit and Control, il a été déclaré que les villes de Dunkerque et de Jamestown avaient été informées de l’augmentation du taux proposée avant qu’elle ne soit soumise à la législature du comté et qu’elles n’avaient apparemment pas d’objection.

Il a également été déclaré lors de la réunion du comité d’audit et de contrôle que la Commission des décharges soutenait également des frais plus élevés.

Chagnon a déclaré que la décharge entraîne des dépenses supplémentaires de 590 000 $ pour les pensions et de 33 000 $ pour la retraite, et qu’elle a toujours un déficit de fonds d’environ 200 000 $. « Je soutiens toujours la résolution telle que présentée concernant les augmentations de taux » il a dit.

La commission d’audit et de contrôle a soutenu à l’unanimité l’augmentation des tarifs.

L’ensemble de la législature votera pour l’approbation finale lors de sa réunion de mercredi.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception