Le comté du Texas se précipite pour distribuer des milliers de doses de vaccin aux hôpitaux, à l’université et à la prison alors qu’une panne de courant a détruit le congélateur

Des milliers de doses du vaccin Moderna Covid-19 ont été précipitées dans la distribution après que des pannes de courant au Texas aient détruit lundi des entrepôts à température gelée dans le comté de Harris.

Des problèmes sont survenus après la mise hors tension de l’installation de stockage des vaccins, comme dans de nombreux autres endroits au Texas, en raison d’une violente tempête hivernale. Les éoliennes et les panneaux solaires ont été mis hors service lorsque la neige et la glace ont envahi l’État.

Au moins 5000 doses de réchauffement sur 8500 ont été distribuées par la santé publique du comté de Harris à trois hôpitaux, à la prison du comté et à l’Université Rice après que les autorités se soient dépêchées de faire vacciner des milliers de personnes avant la substance – qui doit être stockée à des températures comprises entre -25 ° C et – 15 ° C (-13 ° à 5 ° F) – gâté.

La juge du comté Lina Hidalgo a révélé que les lieux de distribution avaient été choisis pour être des endroits où un grand nombre de personnes se rassemblaient déjà et où des responsables médicaux étaient normalement en poste, mais le comté a finalement été assuré par Moderna que les doses pourraient être réfrigérées à nouveau. Les doses inutilisées ont ensuite été remises en stock.

Le journal étudiant de l’Université Rice, le Rice Thresher, a rapporté que 800 doses du vaccin Moderna ont été administrées à ceux déjà sur le campus sur un « le principe du premier arrivé, premier servi. » Les étudiants et le personnel ont tous deux été autorisés à recevoir le vaccin.

L’hôpital méthodiste de Houston, qui a reçu 1000 doses, a affirmé les avoir toutes administrées « En moins de trois heures » sans gaspiller une seule goutte, tandis que le bureau du shérif du comté de Harris a utilisé environ 3 000 doses pour vacciner les agents de détention et les patrouilleurs avant de l’offrir aux prisonniers.

