Le comté du Nevada s’apprête à compter les bulletins de vote inspirés par le complot

PAHRUMP, Nevada (AP) – Un comté du Nevada devrait commencer mercredi un décompte manuel sans précédent de ses bulletins de vote à mi-mandat, un processus alimenté par les théories du complot des machines à voter qui soulève des inquiétudes quant à la fuite des premiers résultats avant le jour du scrutin.

Le comté de Nye, une ancienne région minière d’argent parsemée de broussailles à mi-chemin entre Las Vegas et Reno, a obtenu l’autorisation du décompte de la Cour suprême de l’État la semaine dernière. L’approbation était assortie de conditions selon lesquelles il devait prendre de nombreuses mesures pour empêcher que les premiers décomptes des votes dans n’importe quelle course ne soient rendus publics.

Le Nevada abrite l’une des courses au Sénat américain les plus surveillées du pays, ainsi que des concours à enjeux élevés pour le gouverneur et le bureau qui supervise les élections.

Le bureau du secrétaire d’État examine la proposition écrite du comté de Nye, qui comprend l’abandon des plans de diffusion en direct du décompte des mains. De plus, des équipes de cinq membres seront séparées dans quatre à six salles différentes afin que quiconque observe le décompte des premiers bulletins de vote en personne et par courrier ne connaisse pas la «totalité des retours».

Les observateurs doivent également signer un formulaire indiquant qu’ils ne publieront aucun résultat qu’ils entendent. Quiconque le ferait pourrait être accusé d’un délit grave.

Le décompte manuel de tous les bulletins de vote papier se déroulera parallèlement au processus de tabulation automatique du comté.

Le bureau du secrétaire d’État, qui supervise les greffiers du comté, a le pouvoir d’approuver ou de rejeter le plan du comté de Nye. Il n’avait pas décidé mardi soir si la proposition était suffisante pour répondre aux exigences énoncées dans l’ordonnance de la Cour suprême.

Lorsqu’on lui a demandé si le décompte se poursuivrait, le secrétaire d’État adjoint aux élections, Mark Wlaschin, a répondu «à déterminer».

La préoccupation concernant la sauvegarde des décomptes des votes anticipés est due au fait que le processus est si inhabituel. Les bulletins de vote déposés tôt, en personne ou par courrier, sont généralement comptés par machine le jour du scrutin, les résultats n’étant publiés qu’après la fermeture des bureaux de vote. Dans la plupart des endroits, les décomptes manuels sont utilisés après une élection sur une base limitée pour s’assurer que les décomptes de la machine sont exacts.

Lors des décomptes manuels, les équipes travaillent ensemble pour vérifier les résultats, annonçant les sélections des électeurs course par course, bulletin par bulletin.

Les commissaires du comté de Nye ont voté pour faire un décompte manuel de tous ses bulletins de vote après avoir été bombardés de plaintes de résidents qui ont été soumis à près de deux ans de théories du complot liées aux machines à voter et à de fausses affirmations selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 a été volée à l’ancien président Donald Trump. .

Trump a remporté 69% des voix dans le comté de Nye alors même que le président Joe Biden a remporté le Nevada par environ 33 500 voix.

Le comté de Nye voulait commencer à compter ses premiers bulletins de vote avant le jour du scrutin, car le processus est si ardu et prend beaucoup de temps. Attendre le jour du scrutin pour commencer un décompte complet risquerait que le comté – qui compte environ 33 000 électeurs inscrits – manque la date limite de certification de l’État.

Nye est le comté le plus important des États-Unis à avoir modifié son processus de dépouillement des voix en réaction aux théories du complot – même s’il n’y a eu aucune preuve de fraude généralisée ou de manipulation de machines lors des élections de 2020, y compris au Nevada. La décision prise plus tôt cette année a incité le greffier du comté de longue date à démissionner.

Le greffier par intérim du comté de Nye, Mark Kampf, a décrit les tabulatrices Dominion du comté comme une mesure «palliative» pendant qu’il décide comment gérer les décomptes pour les futures élections.

Le candidat républicain au poste de secrétaire d’État, Jim Marchant, a déclaré qu’il souhaitait étendre le comptage manuel à tous les comtés. Lors d’une réunion de la commission du comté en mars, il a déclaré qu’il essaierait de faire adopter le comptage manuel par les 15 comtés ruraux de l’État, puis de «forcer Clark et Washoe» – qui abritent Las Vegas et Reno – à compter manuellement.

Marchant a répété des affirmations électorales non fondées et a déclaré au public que les élections étaient corrompues, affirmant que les candidats étaient «sélectionnés» par le biais d’un processus truqué plutôt qu’élus.

Le comté le moins peuplé du Nevada, Esmeralda, a utilisé le comptage manuel pour certifier ses principaux résultats en juin, lorsque les responsables ont passé plus de sept heures à compter seulement 317 bulletins de vote. Le comté le plus peuplé des États-Unis continentaux à compter exclusivement sur le comptage manuel est le comté d’Owyhee, dans l’Idaho, qui ne compte qu’un cinquième des électeurs inscrits dans le comté de Nye.

___

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Stern sur Twitter : @gabestern326

___

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

Gabe Stern, Associated Press