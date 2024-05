Le comté du Colorado identifie le premier cas de rage de l’année

Le premier cas de rage des animaux sauvages a été identifié cette année dans le comté d’Arapahoe, le quatrième de l’année pour l’État du Colorado.

Selon un communiqué de presse du comté d’Arapahoe, une chauve-souris trouvée à Englewood près de Quincy Avenue et Santa Fe Drive a été testée positive pour la rage. Deux personnes ont été exposées à la chauve-souris. Ils ont commencé un traitement pour prévenir les infections et les maladies. Si vous avez été en contact avec une chauve-souris dans cette zone, vous devez contacter votre médecin et le département de santé publique du comté d’Arapahoe pour évaluer le risque et la nécessité d’un traitement.

Ce cas de rage est le quatrième au Colorado cette année. Selon le Département de la santé publique et de l’environnement du Colorado, il y a eu 55 cas de rage au Colorado l’année dernière. Parmi ces cas, 47 impliquaient des chauves-souris.

Selon le communiqué de presse, l’infection par la rage est presque toujours mortelle chez les humains et les animaux dès l’apparition des symptômes. La maladie se transmet généralement par les morsures ou les égratignures d’un animal enragé, ou par l’exposition à de la salive infectée. N’importe quel mammifère peut être infecté, mais les mouffettes et les chauves-souris sont les principaux porteurs du virus au Colorado.

Le communiqué de presse poursuit en expliquant que les cas de rage chez les humains et les animaux de compagnie sont rares. Cependant, certaines mesures que vous pouvez prendre pour prévenir les risques consistent à vacciner tous les animaux de compagnie et le bétail et à ne pas nourrir ou toucher des animaux sauvages.

Apprenez-en davantage sur les conseils pour prévenir la rage ici.

