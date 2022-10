Le comté du Colorado enverra des bulletins de vote mal étiquetés

DENVER (AP) – Près de 110 000 électeurs d’un comté du sud du Colorado recevront des bulletins de vote pour les élections générales qui ont été étiquetés à tort comme des bulletins de vote pour les élections primaires, une erreur qui a conduit le secrétaire d’État de l’État à nommer un superviseur pour superviser le vote de novembre dans un comté qui a également eu des problèmes avec les bulletins de vote lors de ses élections primaires.

La faute d’impression sur les bulletins de vote qui sont envoyés aux électeurs du comté de Pueblo était sur une languette détachable et n’affecte pas la “validité légale” ou l’exactitude du reste du bulletin de vote, a déclaré le bureau de la secrétaire d’État Jena Griswold dans un communiqué de presse. Lundi. Pour cette raison et en raison du court délai avant l’envoi des bulletins de vote, ils ne seront pas réimprimés.

C’est la deuxième fois cette année que le comté a des problèmes avec les bulletins de vote.

Griswold, un démocrate candidat à la réélection, avait précédemment affecté un superviseur des élections au comté pour les primaires de juin après que le bureau du greffier démocrate Gilbert Ortiz ait envoyé des bulletins de vote avec une mauvaise course à la maison d’État et ait omis une course de commissaire de comté sur un nombre “substantiel” de bulletins de vote envoyés. aux électeurs de Pueblo.

Les bulletins de vote mal étiquetés pour les élections générales sont envoyés à tous les électeurs inscrits du comté, a déclaré Annie Orloff, porte-parole du secrétaire d’État. Il y avait 109 350 électeurs actifs dans le comté au 1er octobre, selon le site Web du bureau du secrétaire d’État.

Le comté fait partie du vaste district du Congrès où la représentante républicaine Lauren Boebert tente de conserver son siège contre le candidat démocrate Adam Frisch. Boebert a remis en question la validité de l’élection présidentielle de 2020 et a soulevé des inquiétudes quant à l’intégrité des systèmes de vote à travers le pays.

Dans le même comté, lors de la primaire de juin, des inquiétudes ont été exprimées quant au fait qu’un électeur avait tenté de falsifier une machine à voter en insérant un périphérique USB. La machine a été mise hors d’usage et une enquête a été ouverte.

Ce n’est pas la première fois que Griswold intervient dans des comtés de l’État où des problèmes ont été soulevés.

L’année dernière, Griswold a nommé un superviseur des élections dans le comté de Mesa après avoir allégué que la greffière du comté républicaine Tina Peters “avait compromis le matériel de vote de son comté”. Un autre superviseur a été placé dans le comté d’Elbert après que le greffier a violé les règles électorales du Colorado lors de la primaire de 2022, selon le bureau du secrétaire d’État.

Le même superviseur nommé dans le comté de Mesa – Teak Simonton, un ancien greffier du comté du Colorado qui a occupé des postes de direction pour la Colorado County Clerk’s Association – supervisera le comté de Pueblo cette année.

Cela survient après que le bureau de Griswold plus tôt ce mois-ci a envoyé par erreur des cartes postales à environ 30 000 non-citoyens les encourageant à s’inscrire pour voter. Les responsables ont imputé l’erreur à un problème de base de données lié à la liste des résidents de l’État titulaires d’un permis de conduire et ont insisté sur le fait qu’aucun des non-citoyens ne sera autorisé à s’inscrire pour voter s’il essaie.

___

Jesse Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Jesse Bedayn, Associated Press