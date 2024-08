Le comté d’Ottawa condamné à payer 188 000 $ en frais d’avocat pour le procès de Hambley

COMTÉ D’OTTAWA — Le comté d’Ottawa paiera plus de 188 000 $ en frais juridiques aux avocats de l’agente de santé Adeline Hambley, mettant ainsi fin à une bataille juridique d’un an au cours de laquelle Hambley a conservé son emploi.

La juge du 14e circuit du comté de Muskegon, Jenny McNeill, a statué lundi 26 août que le comté devait payer 188 179,24 $ en honoraires d’avocat et frais à l’avocate de Hambley, Sarah Riley Howard – le montant exact demandé par Howard dans un dossier déposé en mars.

L’ordonnance intervient six mois après que Hambley et le conseil des commissaires du comté d’Ottawa se soient entendus sur un accord visant à régler le procès de Hambley sans indemnisation monétaire en la gardant à son poste.

Le comté d’Ottawa paiera plus de 188 000 $ en frais juridiques aux avocats de l’agente de santé Adeline Hambley, mettant ainsi fin à une bataille juridique d’un an au cours de laquelle Hambley a conservé son emploi.

Conformément à l’ordonnance publiée lundi, la décision relative aux honoraires d’avocat résout la dernière réclamation en cours et clôture le procès de Hambley contre le conseil du comté, déposé en février 2023.

Dans son ordonnance, McNeil a écrit qu’il était approprié d’accorder des honoraires d’avocat en vertu de la loi sur les dénonciateurs et « sur la base de la conduite des défendeurs » dans la procédure.

Le montant total des honoraires accordés se répartit en 166 209,24 $ pour le litige principal et 21 970 $ supplémentaires pour l’audience de résiliation.

« La Cour reconnaît que les deux procédures étaient étroitement liées », a écrit McNeil. « (Hambley) n’aurait probablement pas eu gain de cause lors des audiences de licenciement sans l’aide d’un avocat. »

Plus: Le conseil du comté d’Ottawa vote à l’unanimité pour conserver Hambley comme agent de santé

Plus: Le procès de Hambley pourrait coûter aux contribuables plus de 370 000 $

Plus: Les avocats se disputent sur ce que le juge a réellement dit lors de l’audience à huis clos de Hambley

Les avocats du comté, Kallman Legal Group, ont fait valoir que Howard ne devrait pas être indemnisé pour des requêtes qui n’ont pas abouti. McNeil a déclaré que, comme Hambley avait eu gain de cause sur sa demande principale, en gardant son emploi, l’argument était inefficace.

McNeil a écrit que les tarifs horaires de 500 $ pour Howard, 300 $ pour un deuxième avocat et 100 $ pour un parajuriste étaient tous raisonnables dans cette affaire et a confirmé ces chiffres.

« Il s’agit d’un cas inhabituel, qui a nécessité une préparation longue et rapide. Le tarif horaire est conforme à l’expérience et aux qualifications de l’avocat et aucun ajustement à la hausse ou à la baisse n’est approprié », a écrit McNeil.

Avec une décision sur les honoraires d’avocat, une bataille juridique entre Adeline Hambley et le conseil des commissaires du comté d’Ottawa est désormais close.

Les membres d’Ottawa Impact, fondé par le président du conseil d’administration Joe Moss et la vice-présidente Sylvia Rhodea, ont tenté de rétrograder Hambley au poste d’agent de santé « intérimaire » et de la remplacer peu de temps après avoir prêté serment le 3 janvier 2023.

Hambley a intenté une action en justice en février, déclenchant une année de tensions entre le conseil et le département de la santé du comté.

En avril 2023, un juge du tribunal de première instance a accordé à Hambley une injonction préliminaire, lui permettant de rester en poste jusqu’à ce qu’un procès puisse avoir lieu. Cependant, la Cour d’appel du Michigan a partiellement annulé cette injonction, affirmant que le conseil avait le droit légal de licencier Hambley tant que la loi de l’État était respectée.

Tout au long de l’été, le conseil d’administration, l’administrateur John Gibbs et Hambley se sont disputés le budget proposé pour le département. Au final, la majorité de l’OI a voté pour des coupes budgétaires de plusieurs millions de dollars.

Le 27 septembre, Moss a déposé un avis indiquant qu’une audience de licenciement était prévue en raison d’allégations d’« incompétence, de mauvaise conduite et de négligence dans l’exercice de ses fonctions » lors des négociations budgétaires. L’audience, première étape du licenciement légal d’un agent de santé, a commencé en octobre et s’est prolongée pendant plusieurs vacances parlementaires pendant plus de quatre mois.

Lors d’une séance du 6 novembre, le conseil a voté à 7 voix contre 3 pour « accepter la recommandation de l’avocat concernant les activités de litige et de règlement dans l’affaire Hambley contre le comté d’Ottawa ». Après la réunion, plusieurs sources proches du dossier ont déclaré au Sentinel que l’accord comprenait le versement de 4 millions de dollars à Hambley pour démissionner, ainsi que la démission de Mansaray.

S’abonner: Bénéficiez d’un accès illimité à votre couverture de l’actualité locale

À la suite des révélations sur le montant de l’entente, les commissaires de l’Impact d’Ottawa ont tenté de revenir sur l’entente. Moss a qualifié l’entente et le montant en dollars de « faux récits ».

Hambley a déposé une requête au tribunal pour que le règlement soit appliqué, mais lors d’une audience probatoire en janvier, McNeil a constaté que – bien qu’un accord ait été discuté – le vote du public n’était pas suffisamment clair pour être juridiquement contraignant.

Puis, le 26 février, une réunion à huis clos de près de 12 heures a abouti au vote des commissaires à 11 voix contre 0 pour maintenir Hambley et Mansaray à leur poste dans le cadre d’un règlement visant à mettre fin au procès.

D’autres parties de l’accord stipulaient que tous les litiges étaient abandonnés, qu’une audience de résiliation en plusieurs sessions se terminerait sans décision, qu’il n’y aurait pas d’indemnisation monétaire pour dommages et intérêts et qu’un juge déciderait du montant des honoraires d’avocat de Hambley qui seraient couverts, ce qui est maintenant réglé.

— Contactez le journaliste Mitchell Boatman à mboatman@hollandsentinel.com.

Cet article a été publié à l’origine sur The Holland Sentinel : Le comté d’Ottawa paiera 188 000 $ en frais d’avocat pour le procès de Hambley