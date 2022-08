Le comté de Will sous avertissement d’orage violent jusqu’à 13h45 – Shaw Local

Une ligne d’orages se déplaçant vers l’est dans la région de Joliet lundi après-midi, entraînant avec eux un avertissement d’orage violent jusqu’à 13h45 selon le National Weather Service.

La page Facebook du Joliet Weather Center a déclaré les tempêtes se déplaçaient à 50 milles à l’heure et pouvaient apporter des rafales de vent de 60 milles à l’heure et de la grêle de la taille d’un nickel, ainsi que des dommages aux «toits, parements et arbres».

Scott Lincoln, hydrologue de service principal au National Weather Service Chicago à Romeville, a déclaré s’attendre également à des éclairs et à de fortes pluies.

Cependant, ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles.

“Les tempêtes se déplacent assez rapidement, nous ne nous attendons donc à aucune inondation”, a déclaré Lincoln.

Lincoln a déclaré qu’il était également possible que Will County voit plus d’orages plus tard cet après-midi.