Le comté de Will se joint à l’initiative nationale Operation Green Light for Veterans – Shaw Local

Le comté de Will participe à une initiative nationale visant à soutenir les anciens combattants en novembre en utilisant le feu vert pour éclairer plusieurs bâtiments, dont le palais de justice.

Tout au long du mois de novembre, le palais de justice du comté de Will, l’immeuble de bureaux du comté de Will, la maison de retraite de Sunny Hill et d’autres installations seront illuminés en vert la nuit, selon un communiqué de presse du bureau de la directrice du comté de Will, Jennifer Bertino-Tarrant.

“En donnant le feu vert, nous montrons notre soutien aux anciens combattants de notre communauté et les remercions pour leur service et leurs sacrifices”, a déclaré Bertino-Tarrant dans un communiqué.

L’éclairage fait partie d’une initiative nationale appelée Opération feu vert pour les vétéransdont le fer de lance est le Association nationale des comtés et le Association nationale des officiers du service des vétérans du comté.

L’objectif de l’opération Green Light for Veterans est de sensibiliser aux défis auxquels sont confrontés les anciens combattants et aux ressources disponibles pour les aider, eux et leurs familles, aux niveaux du comté, de l’État et fédéral.

Un séminaire sur les ressources et les programmes pour aider les anciens combattants aura lieu de 8 h à 10 h le 19 novembre au Grand Haven Clubhouse, 1520 Grand Haven Road, Romeoville.

Pour s’inscrire, les vétérans peuvent visiter bit.ly/3f5ikrA ou composez le 815-267-6119.

Bertino-Tarrant, la sénatrice d’État Meg Loughran Cappel et la représentante d’État Natalie Manley co-organisent le séminaire.

« J’invite tous les vétérans locaux à y assister, à entrer en contact avec d’autres et à se renseigner sur les programmes et services disponibles. Je suis heureux d’accueillir ce séminaire avec le sénateur Cappel », a déclaré Bertino-Tarrant.

Le feu vert a été utilisé dans une campagne de sensibilisation publique pris en charge par Walmart appelé Greenlight A Vet.

Le vert est censé être la couleur de l’espoir, du renouveau et du bien-être, selon le site Web de Greenlight A Vet. Le feu vert est aussi un signal pour aller de l’avant.

La Commission d’assistance aux anciens combattants du comté de Will, 2400 Glenwood Avenue, Joliet, offre aux anciens combattants du comté une aide financière, une aide à l’emploi, des conseils aux anciens combattants et des programmes de prévention des sans-abri.