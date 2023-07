Le comté de Will présente les nouvelles installations du coroner – Shaw Local

Les responsables du comté de Will ont célébré mardi l’ouverture d’une nouvelle installation qui offre plus d’espace et un équipement plus moderne au personnel enquêtant sur les décès dans le quatrième plus grand comté de l’Illinois.

L’installation du coroner du comté de Will au 16857 W. Laraway Road, Joliet, fait partie d’un projet de 15 ans visant à reconstruire et à moderniser l’infrastructure du comté, a déclaré Jacqueline Traynere, chef démocrate du conseil du comté de Will.

« Ce comté a pressé chaque centime de chaque dollar depuis que je siège au conseil », a déclaré Traynere, qui a été élu pour la première fois en 2008. « Et c’est pourquoi certains de nos bâtiments étaient en si mauvais état. »

La disposition de la nouvelle installation offre une séparation claire des espaces administratifs et de la morgue pour maintenir un environnement sain pour le personnel du comté, ainsi qu’un port de sortie fermé pour assurer l’intimité et la sécurité pour le transport des corps, selon les responsables du comté.

La coroner du comté de Will, Laurie Summers, a déclaré que le bâtiment avait été aménagé pour que son personnel puisse faire son travail avec un équipement de pointe.

« Ils ont l’un des emplois les plus difficiles, en dehors des forces de l’ordre et des pompiers », a déclaré Summers.

Les visiteurs reçoivent un guide touristique du nouvel établissement du coroner du comté de Will le mardi 18 juillet 2023 à Joliet. (Félix Sarver)

Summers a remercié tous ceux qui ont participé à la réalisation de l’installation.

« Peu importait la lettre derrière leur nom. Nous avons tous travaillé ensemble et avons continué tout au long du processus », a déclaré Summers.

Summers a déclaré que les hommes et les femmes à l’origine de la construction du bâtiment « ont prêté attention aux détails ».

« Tout cela, jusqu’au type de scellant que nous avons mis sur le sol de cette morgue », a déclaré Summers.

Elle a dit qu’on lui avait dit que le sol durerait 100 ans.

La construction du bâtiment a commencé en septembre 2022 et s’est achevée en juillet de cette année. Meta Muller, membre du conseil démocrate du comté de Will, a déclaré qu’elle travaillait dans la construction depuis 25 ans et que les installations du coroner représentaient la première fois qu’elle voyait un projet arriver dans les délais et dans les limites du budget.

« Il va être en mesure de servir notre communauté pour les décennies à venir », a déclaré Muller.

La salle de repos pour le personnel du nouvel établissement du coroner du comté de Will, vue le mardi 18 juillet 2023, à Joliet. (Félix Sarver)

Patrick O’Neil, qui a été coroner pendant 28 ans avant que Summers ne prenne le relais, a déclaré qu’il avait visité le nouvel établissement et a déclaré qu’il pensait que c’était « absolument magnifique ».

« La technologie est plus que je ne l’aurais jamais imaginé », a déclaré O’Neil.

O’Neil a fait pression dans le passé pour une installation plus grande et plus moderne pour le bureau du coroner, qui à un moment donné a dû utiliser la morgue de niveau inférieur de l’hôpital Silver Cross.

O’Neil a rappelé à quel point il était difficile pour son bureau de gérer la mort de 10 personnes qui ont été tuées dans un accident en 2001 sur l’Interstate 55 alors qu’elles roulaient dans une camionnette de l’Armée du Salut. Une morgue temporaire a dû être installée dans un garage du département des autoroutes, selon un article du Herald-News à l’époque.

La directrice du comté de Will, Jennifer Bertino-Tarrant, a déclaré qu’elle était reconnaissante envers les membres du conseil d’administration du comté qui ont reconnu la nécessité d’un établissement de coroner plus moderne, car la population du comté «augmente rapidement».

« Nous devons nous assurer que nos installations et nos services sont préparés pour cette croissance », a-t-elle déclaré.