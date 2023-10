Une femme du canton de Plainfield a été libérée de l’hôpital après que son propriétaire l’aurait agressée et poignardé à mort son fils de 6 ans samedi en raison de sa foi islamique.

Jeudi, Hanaan Shahin, 32 ans, est sortie de l’hôpital et aura un long chemin à parcourir pour se rétablir physiquement, mentalement et émotionnellement, a déclaré Dan Jungles, chef adjoint du shérif du comté de Will.

« Elle a vécu quelque chose qu’aucune mère ne devrait avoir à vivre », a déclaré Jungles.

Shahin et son fils de 6 ans, Wadea Al-Fayoume, ont été agressés par Joseph Czuba, 71 ans, qui était leur propriétaire alors qu’ils résidaient dans une maison du canton de Plainfield, ont indiqué les procureurs. Czuba est accusé d’avoir poignardé l’enfant 26 fois avec un couteau de type militaire.

Czuba a été accusé du meurtre de Wadea et de tentative de meurtre sur Shahin. Il a également été accusé d’avoir commis un crime de haine contre les deux victimes sur la base de leur foi islamique.

Czuba, un auditeur régulier des émissions de radio conservatrices, était devenu de plus en plus en colère et paranoïaque face au conflit en cours entre Israël et le Hamas avant l’attaque du 14 octobre, selon les procureurs.

Czuba doit revenir devant le tribunal le 27 octobre.

Un partisan tient une pancarte lors d’une veillée pour Wadea Al-Fayoume au Prairie Activity & Recreation Centre le mardi 17 octobre 2023 à Plainfield. (Gary Middendorf/Gary Middendorf)

Jungles a déclaré que le bureau du shérif travaillait avec plusieurs défenseurs du bureau du procureur de l’État du comté de Will, du Federal Bureau of Investigations et d’autres organisations pour aider Shahin.

L’un d’eux est Banque des commerçants et des fabricantsqui accepte les dons au profit de la victime sur ses sites de Joliet et Channahon.

« La première chose que nous avons faite après sa libération a été de l’emmener à la banque pour ouvrir ce compte », a déclaré Jungles.

Christy Lister, responsable des prêts hypothécaires à la Merchants and Manufacturers Bank, a déclaré que Jungles l’avait contactée parce qu’il voulait s’assurer que Shahin recevrait l’aide dont elle avait besoin. Elle a déclaré que les gens pouvaient se rendre dans les banques et déposer des chèques pour le compte.

« Nous avons ouvert un compte et nous avons commencé à collecter des fonds pour elle afin qu’elle puisse avancer dans la vie », a déclaré Lister.

La mort choquante de Wadea a suscité les condoléances des dirigeants locaux, étatiques et nationaux, notamment du président Joe Biden et du gouverneur JB Pritzker. Des milliers de personnes ont assisté aux funérailles de Wadea et à une veillée organisée en sa mémoire à Plainfield plus tôt cette semaine.

Les organisateurs de la veillée ont appelé la population à surmonter la haine qui a conduit à la mort de Wadea. Ils ont également critiqué la déshumanisation des musulmans et des Palestiniens dans les médias lors du conflit Israël-Hamas.