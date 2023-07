Le comté de Will et le canton de Troy accueilleront un séminaire sur l’écologisation – Shaw Local

Will County et Troy Township organisent un séminaire sur le recyclage et la durabilité en juillet.

L’objectif du séminaire est d’aider les résidents à faire des «choix bénéfiques pour l’environnement», selon un communiqué de presse du canton de Troy annonçant l’événement.

Le séminaire « Greening Your Life: Composting Outside, Inside and More » aura lieu de 18 h à 19 h le 20 juillet au centre communautaire du canton de Troy, 25448 Seil Road à Shorewood.

Le séminaire offrira des conseils sur « mieux acheter, utiliser et recycler ou composter en mettant l’accent sur la façon de commencer à composter les restes de nourriture », a déclaré Troy Township.

Inscrivez-vous avant le 18 juillet en contactant Cindy à [email protected] ou au 815-744-1968.

Pour plus d’informations sur la visite du canton de Troy troytownship.com ou appelez le bureau du Superviseur Joseph D. Baltz au 815-744-1968.

Pour plus d’informations sur le recyclage, visitez willcountygreen.com.