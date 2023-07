Le comté de Will élargit son équipe de chiens de thérapie pour réconforter les victimes d’actes criminels – Shaw Local

Lorsqu’elle est à la maison avec son maître, Winnie est un labradoodle actif et enjoué de 18 mois.

Mais pendant les heures de bureau, Winnie est un chien de réconfort / de thérapie assidu au département des services aux victimes du bureau du procureur de l’État du comté de Will, où elle fournit un soutien émotionnel aux victimes et aux témoins d’actes criminels.

« Elle se comporte si bien au bureau. C’est vraiment incroyable », a déclaré le procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow. « La formation que nous lui avons donnée a très bien fonctionné. Elle est là pour apporter du réconfort aux employés mais aussi aux victimes. Souvent, ils viennent ici traumatisés, mais ensuite ils s’assoient ici et caressent Winnie. … Le programme est tout simplement incroyable.

Pourquoi les chiens de thérapie sont importants

L’ajout d’un chien de confort est une ramification du programme de zoothérapie Paws-4-Kids Glasgow a déclaré qu’il avait commencé en 2012 pour le Will County Children’s Advocacy Center. Glasgow a rappelé les premiers jours de ce programme, qui a commencé avec Jackson, un Labrador retriever.

Juste en caressant Jackson, un jeune enfant effrayé a trouvé le courage de parler de ses abus, a-t-il dit.

« Si Jackson n’a jamais rien fait d’autre, il a pu donner à cette enfant le courage de faire sa déclaration et s’assurer que le prédateur en paie le prix », a déclaré Glasgow.

Deux labradors anglais font également partie du programme. L’un est Angus, « qui travaille avec des groupes de soutien associés aux tribunaux de résolution de problèmes,» selon le site Web du bureau du procureur de l’État du comté de Will. L’autre chien est Kiwi, qui aide à la fois au Will County Children’s Advocacy Center ainsi qu’aux tribunaux de résolution de problèmes, selon le site Web.

« Les chiens sont le médicament qui guérit tous les maux », a déclaré Glasgow. « Ils peuvent vous sortir d’un funk en quelques secondes. »

Amy Pfeifer, membre du personnel de l’avocat de l’État du comté de Will, reçoit l’amour de Winnie, un chien de réconfort / thérapie labradoodle, dans les bureaux de l’État du comté de Will le mardi 11 juillet 2023 à Joliet. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Nichole Pasteris, directe des services de témoins aux victimes, a déclaré que Winnie sert les membres du public, tels que les victimes qui viennent au bureau pour discuter de l’état de leur dossier. Winnie a récemment rencontré une famille attendant un verdict dans une affaire de meurtre, a-t-elle déclaré.

« Vous pouviez les voir relâcher la tension de la situation et le poids de la situation, et ils avaient tous quelques minutes pour être avec cet heureux chien et animal de compagnie Winnie, et Winnie était super gentille et rendait visite à tout le monde », a déclaré Pasteris.

Carole Cheney, procureure adjointe de l’État et directrice des affaires publiques, a déclaré qu’elle estimait que le moment de l’ajout de Winnie au bureau était parfait.

« C’est la 40e année des services aux témoins victimes », a déclaré Cheney. « Nous sommes toujours en expansion et recherchons toujours de nouvelles façons d’aider les gens. »

Qu’est-ce qui fait d’un chien un chien de réconfort ?

Glasgow a déclaré qu’un sauvetage local l’avait contacté après avoir reçu quatre chiens de Dallas, au Texas. Winnie était l’une des quatre.

Mallory Magee, une avocate des victimes au bureau du procureur de l’État, a déclaré que son unité voulait un animal d’assistance depuis un certain temps. Ainsi, lorsque Pasteris a approché Magee et lui a demandé d’être le gestionnaire de Winnie, Magee était tout à fait d’accord.

« Nous l’aimions tellement que le lendemain, mon amie m’a demandé s’il restait l’un de ses frères et sœurs », a déclaré Magee, ajoutant que son amie avait adopté l’une des sœurs de Winnie.

Magee a dit qu’elle était un peu incertaine de la façon dont Lola, son mélange de berger boxeur de 6 ans qui était auparavant le seul animal de compagnie de la maison, pourrait accepter Winnie.

Mais les deux chiens sont « comme deux pois dans une cosse », a déclaré Magee.

Glasgow a déclaré que Winnie avait sorti Lola « de sa coquille ».

« Quand je ramène Winnie à la maison, elle est bien plus excitée de voir Winnie que moi », a déclaré Magee.

Winnie a commencé sa formation de quatre semaines basée sur l’alimentation en février et est rentrée chez elle pour vivre avec Magee à la mi-mars, a déclaré Magee. Winnie travaille maintenant à plein temps avec Magee.

Le gilet de Winnie est la clé de son entraînement. Lorsque Winnie porte son gilet, elle sait qu’elle travaille, a déclaré Magee. Lorsque le gilet se détache et que Winnie est à la maison, elle devient un animal de compagnie, a déclaré Magee.

Glasgow a déclaré que la formation était nécessaire pour que Winnie soit couverte par une assurance. Elle a loué la personnalité et l’obéissance de Winnie.

« Elle est tellement docile en ce moment », a déclaré Glasgow. « C’est hors des charts. »

Pasteris a déclaré que Magee est le gestionnaire parfait pour Winnie.

« Mallory a relevé le défi et a relevé le défi d’amener une nouvelle créature chez elle et d’être responsable d’elle au bureau du procureur de l’État tous les jours », a déclaré Pasteris. « Nous ne pourrions pas être plus reconnaissants. »

Pour plus d’informations, visitez willcountysao.com et willcountycac.org.