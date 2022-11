Le comté de Will a 6 527 bulletins de vote par correspondance en attente d’être comptés – Shaw Local

Plus de 6 500 votes par correspondance doivent encore être comptés dans le comté de Will, un nombre qui pourrait affecter le résultat des courses du shérif et du trésorier du comté.

Les républicains détiennent une avance étroite dans ces courses, mais le vote par correspondance tend généralement en faveur des candidats démocrates.

Le bureau du greffier du comté de Will a publié jeudi soir le nombre de bulletins de vote par correspondance non comptés à 6 527.

Ce nombre devrait continuer à augmenter jusqu’à ce que les bulletins de vote soient comptés mardi.

Les bulletins de vote par correspondance sont valides tant qu’ils portent le cachet de la poste avant le jour du scrutin, qui était mardi. Le dernier décompte des bulletins de vote par correspondance a eu lieu dimanche. Les bulletins de vote par correspondance reçus depuis lors sont reflétés dans le numéro de bulletin de vote non compté affiché par le greffier jeudi.

Le shérif du comté, le trésorier du comté et peut-être un siège de juge pourraient être déterminés par le décompte des bulletins de vote par correspondance.

Dans toutes ces courses, les républicains ont des avances étroites. Les démocrates espèrent qu’un schéma de bulletins de vote par correspondance se poursuivra lors du décompte final.

Le républicain Jim Reilly a désormais une avance de 289 voix sur le shérif sortant Mike Kelley.

Raj Pillai, un républicain de Plainfield, a une avance de 478 voix sur le trésorier sortant Tim Brophy.

Kelley et Brophy ont pris de grandes pistes tôt le soir des élections lorsque le greffier du comté a publié les résultats du vote anticipé et des bulletins de vote par correspondance qui avaient été comptés dimanche. Kelly et Brophy ont obtenu plus de 60% des votes anticipés, mais ont vu leurs avances effacées au cours de la nuit alors que le vote du jour du scrutin dans les circonscriptions était compté.

Dans une bataille entre deux candidats à la recherche d’un siège de juge ouvert à la Will County Circuit Court, le républicain Bob Bodach a une avance de 1 430 voix sur la démocrate Jessica Colon-Sayre.

Le 22 novembre, les bulletins de vote postaux valides supplémentaires qui parviennent au greffier du comté seront comptés avec les bulletins de vote provisoires, qui sont examinés après que des questions ont été soulevées sur l’éligibilité de l’électeur. L’élection sera certifiée le 29 novembre.