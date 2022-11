Le comté de Whiteside mène la région de Sauk Valley dans les bulletins de vote par correspondance demandés, retournés – Shaw Local

Le State Board of Elections a mis à jour mercredi ses résultats de vote anticipé et de vote par courrier pour les élections générales du 8 novembre. Dans la vallée de Sauk, le comté de Whiteside avait le plus de bulletins de vote demandés et retournés.

Dans tout l’État, les comtés avaient reçu 467 112 bulletins de vote par correspondance sur les 860 663 qui avaient été émis.

En outre, il y avait eu 419 002 votes anticipés et 6 580 votes exprimés pendant la période de grâce.

L’Illinois autorise le traitement des bulletins de vote anticipés. Mais le dépouillement et la tabulation des votes réels ne peuvent commencer qu’après la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin.

Voter dans la vallée de Sauk

Voici les retours de vote par courrier, anticipé et grâce par comté dans les comtés de Sauk Valley du nord-ouest de l’Illinois:

Bureau : 1 036 bulletins de vote par correspondance reçus sur 1 713 émis, 468 votes anticipés, 52 votes de grâce.

Carroll : 894 bulletins de vote par correspondance reçus sur 1 199 émis, 348 votes anticipés, 7 votes de grâce.

Lee : 1 326 bulletins de vote par correspondance reçus sur 1 733 émis, 1 335 votes anticipés, 22 votes de grâce.

Ogle : 1 727 bulletins de vote par correspondance reçus sur 2 725 émis, 962 votes anticipés, 8 votes de grâce.

Whiteside : 2 259 bulletins de vote par correspondance reçus sur 3 258 émis, 999 votes anticipés, 27 votes de grâce.

Les décomptes sont des chiffres non officiels fournis par les juridictions électorales via la base de données d’inscription des électeurs à l’échelle de l’État.

Registre de vote

Selon le site d’inscription des électeurs de l’État, ce sont les totaux des électeurs actifs et inactifs, par comté. Ces chiffres ont été mis à jour mercredi par le State Board of Elections.

Bureau : 23 608 actifs, 1 018 inactifs.

Carroll : 10 352 actifs, 528 inactifs.

Lee : 21 544 actifs, 1 172 inactifs.

Ogle : 32 271 actifs, 0 inactif.

Whiteside : 37 017 actifs, 1 922 inactifs.