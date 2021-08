Le comté de Westchester DA cherche des preuves pour une enquête criminelle potentielle

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, prend la parole lors d’une conférence de presse à New York, le 19 avril 2021.

Ce procureur, Mimi Rocah, dans une lettre obtenue par NBC News, a demandé au procureur général de New York, Letitia James, de lui envoyer des documents concernant l’une des 11 femmes qui, dans un rapport officiel, ont accusé Cuomo de harcèlement sexuel.

Le procureur de district du comté de Westchester a déclaré mercredi qu’elle prévoyait de mener une enquête pour déterminer si l’inconduite sexuelle présumée du gouverneur de New York Andrew Cuomo qui s’était produite dans sa juridiction était « de nature criminelle ».

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC :

« En tant que tel, bien que le rapport ait révélé que les actions du Gouverneur Cuomo violaient les statuts civils de l’État et du gouvernement fédéral, je pense qu’il est approprié que mon Bureau mène une enquête plus approfondie pour déterminer si l’un des comportements signalés qui auraient eu lieu dans le comté de Westchester est de nature criminelle », a écrit Rocah.

« Selon le rapport, l’un des plaignants, identifié comme étant le soldat n°1, indique qu’un certain comportement du gouverneur s’est produit dans le comté de Westchester », indique la lettre de Rocah.

Cuomo a nié mardi avoir touché quelqu’un de manière inappropriée ou fait des avances sexuelles inappropriées. Le bureau du gouverneur n’a pas immédiatement répondu à la demande de CNBC de commenter la lettre de Rocah.

La lettre de Rocah est intervenue après que le procureur du comté d’Albany, David Soares, a déclaré que son bureau lancerait sa propre enquête pénale sur Cuomo.

Soares a également déclaré que son bureau « accueillerait toute victime à contacter notre bureau avec des informations supplémentaires » sur Cuomo.

Cuomo plus tôt cette année a repoussé une vague d’appels à sa démission, y compris de dizaines de démocrates à New York et à l’échelle nationale.

Mais la publication mardi du rapport accablant de 165 pages a incité un nouveau groupe de démocrates de haut niveau, dont le président Joe Biden et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, à exhorter Cuomo à démissionner.