Le comté de Washington approuve le contrat pour le centre de service de Woodbury

Le conseil du comté de Washington a approuvé mardi un contrat de 3 millions de dollars pour le bois de construction d’un nouveau centre de services du comté à Woodbury qui devrait ouvrir ses portes en 2025.

L’offre de 3 000 821 $ présentée par Structure Craft Builders USA était la plus basse des quatre offres pour le bois reçues par le comté. Il sera utilisé pour construire le nouveau centre de services central de 30 millions de dollars près du coin de Woodlane Drive et Guider Drive, juste à l’est de l’Interstate 494.

Le nouveau centre de services remplacera le bâtiment du comté sur Radio Drive à Woodbury. Il abritera le centre des licences et des passeports, le centre CareerForce et le centre de vote électoral désormais situé sur Radio Drive. Il offrira également des services fournis par la santé publique, les services communautaires et les services correctionnels communautaires.

Basé à Minneapolis Alliance dirigera la conception de la nouvelle installation ; Kraus-Anderson Construction fournira des services de gestion de construction.

Le projet nécessitera un certain nombre de contrats, la construction commençant au printemps prochain et s’achevant à l’été 2025.

Le nouvel emplacement devrait soutenir la population existante ainsi que la croissance projetée des communautés de Woodbury, Oakdale et Lake Elmo.

L’emplacement spécifique a également été choisi en partie en raison du prochain système de transport en commun rapide par bus Gold Line qui fonctionnera entre le centre-ville de St. Paul et Woodbury. Le dernier arrêt sera un parc-o-bus à Woodlane Drive, adjacent au futur centre de services.

Un deuxième dossier d’appel d’offres pour le projet – pour la construction du bâtiment et du site – devrait être lancé cet automne.