Le comté de Warren à Wawa est autorisé alors que l’expansion des entreprises dans l’Ohio se poursuit

26 août — L’expansion des dépanneurs/stations-service dans l’Ohio se poursuit alors que des plans pour un autre dépanneur ont été approuvés dans le comté de Warren.

L’intersection Ohio 741/Ohio 63 près de Monroe est le site proposé pour un Wawa, un plan que les commissaires du comté ont récemment adopté après que la société basée en Pennsylvanie a commencé la construction d’un magasin près de Mason en juin.

Cette approbation fait également suite à l’interdiction temporaire d’un an ou plus imposée par Centerville et Kettering à ces entreprises, et intervient trois semaines avant que Wawa ne prévoie de commencer à construire un magasin à Huber Heights, son premier site dans la région de Dayton.

« Nous sommes ravis de continuer à déployer nos ailes et à nous développer dans l’Ohio », a déclaré la porte-parole de Wawa, Lori Bruce, à cet organisme de presse.

Bruce a refusé de commenter spécifiquement le plan du comté de Warren approuvé la semaine dernière. En 2022, l’entreprise a déclaré qu’elle prévoyait d’ouvrir 60 magasins dans l’Ohio au cours des 10 prochaines années.

Les plans pour un site juste au sud du campus d’Otterbein impliquent un site de 2 acres qui comprendrait un dépanneur de 6 372 pieds carrés avec 10 stations-service, selon les archives du comté.

Le terrain fait partie d’un district de développement de 20 acres d’Union Village, dont le reste serait désigné comme zone de conservation, ont déclaré les responsables du comté.

La proposition prévoit trois points d’accès à l’entreprise, deux depuis l’Ohio 63 et l’autre depuis l’Ohio 741, selon les registres du comté.

L’approbation de Wawa a été obtenue malgré les inquiétudes des habitants d’un quartier situé au sud du site, à proximité de l’Ohio 741. Barbara Murphy a déclaré que la circulation est déjà un problème dans son lotissement, car les véhicules l’utilisent souvent comme zone de retournement.

« Cette entrée est constamment écrasée par des camions et tout autre type de voiture qui passe par là », a déclaré Murphy.

Les commissaires ont suggéré au comté d’installer un grand panneau pour avertir les automobilistes récalcitrants de ne pas entrer dans le quartier.

Ailleurs, Wawa prévoit de commencer le 10 septembre la construction d’un magasin Huber Heights à Ohio 202 et Chambersburg Road.

Plus de 10 sites Sheetz et Wawa ont été proposés dans la région au cours des deux dernières années. Huit sites Sheetz ont ouvert, notamment à Beavercreek, Fairborn, Franklin, Huber Heights, Springboro, Springfield et Vandalia.

Des entreprises similaires, comme Buc-ee’s, Casey’s et GetGo, se sont également développées dans l’Ohio.

Centerville et Kettering ont tous deux rejeté les propositions de Sheetz, basé en Pennsylvanie.

Le mois dernier, Centerville a voté en faveur d’un gel d’un an des permis pour ces entreprises. Le 13 août, Kettering a approuvé une interdiction temporaire de 16 mois. Les responsables de Kettering ont déclaré que les codes municipaux ne traitent pas correctement de ces entreprises et doivent être mis à jour.