Le comté de Story prévoit d’étendre la piste cyclable d’Ames à Slater si une caution de 25 millions de dollars est approuvée

Les élections générales sont dans moins d’un mois et elles s’accompagnent d’une caution de conversation de 25 millions de dollars qui pourrait avoir un impact significatif sur les pistes cyclables et les parcs du comté de Story.

Le Obligation héritée de l’eau et des terres du comté de Storyqui est sur le bulletin de vote de tous les électeurs du comté de Story le 5 novembre, consacrerait des fonds à des projets de conservation et de loisirs dans tout le comté. Les domaines d’intervention spécifiques comprennent le prolongement des pistes cyclables, l’amélioration de la qualité de l’eau et de l’habitat, ainsi que l’atténuation des inondations le long de la rivière Skunk.

Le coprésident du conseil d’administration de Story County Water and Land Legacy Bond, Jim Pease, a déclaré qu’ils organiseraient quelques séances supplémentaires en personne et virtuelles avant les élections.

« Pour moi, un électeur informé vaut toujours mieux qu’un électeur non informé », a déclaré Pease. « Tout ce que nous faisons à Story County Conservation est une question de qualité de vie qui améliore la qualité de vie dans la ville d’Ames et dans tout le comté. Nous voulons vraiment nous assurer que les gens sont informés du vote le jour des élections. »

Comment l’obligation sera-t-elle financée ?

La caution augmenterait les impôts fonciers médians des ménages du comté de Story de 2,60 $ par mois, soit 32 $ par an.

Les 25 millions de dollars financeraient divers projets dans trois catégories : préservation, loisirs et éducation. Environ 36 % de la caution sera versée aux parcs du comté, 32 % à l’eau et à l’habitat et 32 ​​% aux sentiers et aux loisirs de plein air.

L’obligation nécessite 60 % des voix pour être adoptée.

Des gens marchent sur le sentier du parc McFarland, au nord d’Ames, le mercredi 9 octobre 2024.

Extension des pistes cyclables près d’Ames et autres améliorations récréatives

Si le projet est approuvé, une partie des 25 millions de dollars permettra d’élargir le réseau local de sentiers cyclables et pédestres. Cela comprend :

Améliorer le réseau de sentiers et d’autres commodités dans la zone de conservation de la famille Deppe

Construction d’une piste cyclable d’Ames à Slater comme alternative aux pistes cyclables R38

Construire un lien entre le réseau de sentiers Ames et le parc McFarland

Terminer le pavage du Heart of Iowa Nature Trail, de Collins au comté de Marshall

Le bon servirait également à offrir davantage d’activités de plein air comme la pêche, la chasse, la randonnée, les pique-niques, le camping, le canoë et le kayak.

Pease, qui est également président du Story County Conservation Board, a déclaré que les loisirs jouent un rôle important dans la qualité de vie d’une ville.

« Vous pouvez avoir les impôts les plus bas pour attirer les entreprises et tout le reste, mais à moins que ces travailleurs n’aient quelque chose à faire pendant leur temps libre, cela ne les attire pas », a déclaré Pease. « Les loisirs deviennent un grand promoteur économique. »

McFarland Park, au nord d’Ames, est photographié le mercredi 9 octobre 2024.

Investir dans la préservation des terres et de l’eau

Le comté espère utiliser une partie des 25 millions de dollars pour améliorer l’atténuation des inondations et la stabilisation des berges de la rivière Skunk. Cela comprend l’extension de la ceinture verte de la rivière Skunk vers le sud et la stabilisation des berges afin de réduire la perte de nutriments.

Le comté souhaite également utiliser cette obligation pour fournir une qualité d’eau et un habitat stables et à long terme aux forêts et aux prairies, notamment :

Amélioration des Oxbows de la rivière Skunk pour contribuer à l’atténuation des inondations grâce à la rétention des eaux de crue et améliorer l’habitat

Création d’un habitat aquatique pour des espèces moins communes dans les zones humides de la Wicks Wildlife Area oxbow

Préserver la qualité de l’eau à Hickory Grove Beach grâce à un point de vue à plusieurs niveaux et à une zone de traitement des eaux de ruissellement

Permettre le passage des poissons et des moules dans la rivière Skunk en modifiant le barrage Hannum’s Mill

Le centre de conservation du parc McFarland est vu le mercredi 9 octobre au nord d’Ames.

Développer l’éducation environnementale

L’obligation servirait également à construire un nouveau centre d’éducation environnementale et de nature au parc McFarland. Les programmes de conservation actuels sont devenus trop grands pour les installations actuelles du parc, a déclaré Pease. Le nouveau bâtiment sera ouvert au public avec des toilettes et un espace d’exposition.

La nature actuelle de McFarland restera intacte et sera transformée en deux grandes salles de classe.

« C’est un bâtiment très fonctionnel », a déclaré Pease. « C’est tout simplement trop petit pour nous maintenant. »

Les plans comprennent également une zone de loisirs extérieure permettant aux clients d’interagir avec la nature.

Le parc McFarland, au nord d’Ames, est vu le mercredi 9 octobre 2024.

Événements éducatifs publics à venir

Les membres du Story County Water and Legacy Bond Committee partagent des informations sur les 25 millions de dollars aux endroits et heures suivants :

13h, lundi 14 octobre (virtuel)

18h30, mardi 15 octobre à l’église luthérienne de Salem à Roland

11 h, le mercredi 16 octobre au centre communautaire Story City

9 h, samedi 19 octobre à Copper Spaces au Nevada

19h, mardi 22 octobre à la Mairie de Gilbert

19h, mardi 29 octobre (virtuel)

Un lien de réunion Zoom peut être demandé par en soumettant un formulaire disponible sur le site Web du comté.

Celia Brocker est journaliste gouvernementale, criminelle, politique et éducative pour l’Ames Tribune. Elle peut être contactée à [email protected].

