Le comté de Seneca perd un chef d’entreprise – Finger Lakes Daily News

M. Case est notre président et chef de la direction, poste qu’il occupe depuis 2008. M. Case a commencé son emploi à la Banque Générations en 1999 en tant que trésorier et chef des finances et est devenu vice-président exécutif en 2002. Case a plus de 27 ans d’expérience dans le secteur bancaire. Il est membre du conseil d’administration de Finger Lakes Health Systems, Inc., du New York Chiropractic College, de la Rev Theatre Company, de l’IDA du comté de Seneca, du National Women’s Hall of Fame, du droit des femmes à courir et est membre du conseil d’administration et bénévole actif d’Habitat pour l’humanité du comté de Seneca, New York, une organisation qui a construit des maisons pour plus de 115 résidents du comté de Seneca au cours des 20 années de son implication.

La connaissance approfondie de M. Case du secteur bancaire et ses solides compétences en leadership fournissent au conseil d’administration des informations et des conseils inestimables sur les exigences commerciales et réglementaires de l’environnement bancaire actuel.