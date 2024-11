Le comté de Santa Fe renforce la sécurité liée aux élections dans un contexte de tensions accrues

31 octobre — À quelques jours du jour du scrutin dans une course présidentielle au coude à coude et au milieu d’incidents très médiatisés dans les lieux de vote et les urnes à travers le pays, les responsables électoraux locaux se disent prêts à organiser des élections sûres et sécurisées. .

La greffière du comté de Santa Fe, Katharine Clark, a déclaré que son bureau s’était préparé aux urgences, qui pourraient aller des menaces de courrier suspect aux pannes de courant.

« Malheureusement, il s’agit désormais d’un travail qui nécessite une formation à la désescalade et une formation de tireur actif », a déclaré Clark. « Nous devons, vous savez, nous préparer au pire et espérer le meilleur. »

Les agents électoraux ont remarqué une hausse de « l’hostilité » de certains électeurs cette année, mais aucune menace ni incident grave, a-t-elle déclaré. Le bureau du shérif du comté de Santa Fe n’a pas non plus reçu de menaces liées aux élections.

« Nous conseillons simplement à nos adjoints d’être extrêmement vigilants et conscients », a déclaré la porte-parole du bureau du shérif, Denise Womack-Avila.

Les adjoints du shérif ont accru leur présence dans les lieux de vote à travers le comté, et sept adjoints supplémentaires seront programmés pour des patrouilles mardi en plus du personnel de patrouille régulier.

Clark a déclaré que le comté avait prévu environ 100 000 dollars pour la sécurité des élections générales de cette année, soit une augmentation par rapport à il y a quatre ans. Cet argent sert, entre autres, à financer davantage d’agents de sécurité privés armés dans les bureaux de vote.

Le comté a également dépensé davantage pour la sécurité des élections primaires par rapport à 2020, a-t-elle déclaré.

Quelques incidents récents dans le comté de Santa Fe ont mis certains en alerte.

Un employé électoral du comté a rapporté qu’un homme l’avait suivie en ville alors qu’elle se trouvait dans un véhicule du comté mardi soir, transportant une boîte de bulletins de vote d’un bureau de vote d’Eldorado à Santa Fe.

Elle a déclaré aux policiers que l’homme au volant d’un SUV blanc s’était arrêté à côté d’elle à un feu rouge et lui avait dit de s’arrêter pour pouvoir réparer ses feux arrière, selon un rapport fourni par le bureau du shérif. Elle lui a dit qu’elle demanderait au comté de vérifier les lumières, mais il a insisté pour qu’elle s’arrête, a-t-elle déclaré. Puis, dit-elle, il l’a suivie jusqu’à Santa Fe ; elle l’a finalement perdu à un feu rouge au Paseo de Peralta.

L’agent électoral a décrit l’homme aux députés et leur a dit qu’elle avait peur, mais elle n’avait pas de description plus détaillée du véhicule ni de numéro de plaque d’immatriculation, selon le rapport.

Womack-Avila a déclaré que les députés n’étaient pas en mesure de déterminer si la situation représentait une menace réelle, mais il a été demandé à la femme de contacter les autorités si elle revoyait l’homme.

Lors d’un autre incident, un homme a déclaré à la police qu’il avait vu un autre homme se diriger vers une urne au parc des expositions du comté et y jeter un tas d’ordures et de papiers avant de repartir, selon un rapport du 23 octobre. Les adjoints du shérif ont ouvert le scrutin. boîte et trouvé des déchets de papier tels que des magazines et des notes manuscrites, dont l’une était intitulée « liste noire » et contenait les noms de plusieurs policiers de Santa Fe, ont écrit les députés.

Les adjoints du shérif ont retrouvé l’homme sur la base d’un numéro de plaque d’immatriculation fourni par le témoin et se sont rendus à son domicile, indique le rapport. Les membres de la famille de l’homme ont déclaré à la police qu’il souffrait de maladie mentale et qu’il avait eu des problèmes avec les forces de l’ordre dans le passé.

Les policiers ont rapporté avoir parlé avec l’homme et ont déterminé qu’il ne représentait pas une menace.

Des informations faisant état d’intimidations d’électeurs ou d’incidents destinés à perturber les élections ont surgi ailleurs dans le pays. Dans l’Oregon et à Washington, des urnes contenant des bulletins de vote ont été incendiées à l’aide de « dispositifs incendiaires », brûlant certains bulletins. De nombreux endroits ont vu une surveillance accrue des agents électoraux alors que des théories du complot infondées se propageaient concernant des allégations de fraude électorale généralisée.

Clark a déclaré que l’équipe électorale du comté avait effectué des « exercices de simulation » sur divers scénarios concernant les urgences électorales, et elle était convaincue que le comté était prêt à organiser des élections sécurisées.

« Je veux juste souligner à nouveau que nous n’avons constaté aucune menace contre les électeurs eux-mêmes », a déclaré Clark. « Les gens doivent donc avoir l’assurance que s’ils viennent voter, leur vote comptera, et nous allons nous assurer que les élections se déroulent sans problème. »