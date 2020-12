Le comté de San Mateo n’appliquera pas la dernière ordonnance de séjour à la maison du gouverneur Gavin Newsom qui pourrait imposer de nouvelles restrictions alors que les cas de Covid-19 et les hospitalisations augmentent.

Newsom a demandé jeudi aux résidents de Californie vivant à régions où la capacité de l’unité de soins intensifs est tombée en dessous de 15 pour cent pour mettre fin aux activités commerciales et rester chez elles pendant au moins trois semaines.

La commande entrera officiellement en vigueur dimanche, mais les responsables du comté de San Mateo ont rompu le rang avec Newsom et d’autres comtés de la région de la baie.

« En conséquence, bien que le comté comprenne et apprécie les mesures prises par les autres comtés de la région de la baie, San Mateo ne délivrera pas pour le moment une nouvelle ordonnance locale de séjour à la maison et continuera à travailler avec les chefs d’entreprise et communautaires sur le respect de directives existantes », indique un communiqué de presse.

Au lieu de cela, le comté continuera à adhérer aux paramètres et processus existants de la Californie. Le comté de San Mateo est actuellement classé comme une région de «niveau violet», ce qui signifie qu’il a des cas «répandus» et un taux de positivité de test élevé.

Le gouverneur californien Gavin Newsom (photo) a demandé aux régions de mettre en œuvre une nouvelle commande de séjour à domicile pendant au moins trois semaines si la capacité de l’USI tombait en dessous de 15%

Les responsables du comté de San Mateo ont annoncé samedi qu’ils n’appliqueraient pas la nouvelle ordonnance de séjour à la maison et suivraient plutôt les directives actuelles.

« Nous savons que nos résidents se sont sacrifiés et que la patience se raréfie, mais nous avons besoin que vous sachiez que vous avez le pouvoir de freiner la propagation et de préserver la capacité hospitalière de ceux qui auront besoin de soins dans les semaines à venir », a déclaré le directeur du comté Michael Callagy.

«Nous pouvons traverser cela ensemble si chacun de nous prend des mesures maintenant pour prendre de la distance sociale, porter des masques et éviter les rassemblements.

Le comté de San Mateo, au 4 décembre, avait enregistré plus de 15 000 cas confirmés et 176 décès.

Les hospitalisations dans le comté ont augmenté depuis la fin du mois de novembre, 89 Covid-19 actuels étant admis dans les centres médicaux et 20 aux soins intensifs.

La Californie a connu une hausse similaire des cas, des décès et des hospitalisations. Le Golden State a accumulé plus de 1,3 million d’infections et 19 791 décès.

Les hospitalisations ont atteint 10 273, avec 2 265 personnes actuellement admises en USI. Il y a 7 881 lits de soins intensifs dans l’État.

Confrontés à une grave pénurie de lits d’hôpitaux, la vallée de San Joaquin en Californie et la région du sud de la Californie ont été placées sous un nouveau verrouillage radical.

Sur la photo: les gens déposent leurs kits de test dans un récipient d’admission sur un site de test Covid-19 dans la section North Hollywood de Los Angeles samedi

«Nous reconnaissons la réalité de la fatigue pandémique que vivent les résidents et la nécessité de trouver des sources de soutien pendant cette période difficile», a déclaré Louise Rogers, chef de la santé du comté.

«Notre objectif collectif doit être de trouver des moyens de se soutenir mutuellement pendant cette crise en toute sécurité, tout en limitant le rassemblement et en adhérant à la couverture du visage.

Les responsables du comté ont réitéré aux résidents qu’ils devraient suivre les directives sanitaires de base – en particulier éviter les rassemblements – pour freiner la propagation du Covid-19.

Les responsables ont ajouté qu’ils collaboreront avec les comtés voisins de Bay Area pour coordonner la capacité hospitalière disponible.

«Les mesures que nous prenons mettent l’accent sur la responsabilité individuelle et collective», a déclaré le Dr Scott Morrow, responsable de la santé du comté de San Mateo, dans le communiqué.

«Le vaccin étant bientôt disponible, plus que jamais, c’est un moment critique pour rester concentré sur les comportements clés qui protègent nos communautés.

Dans un communiqué de presse mercredi, les responsables californiens ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la capacité de l’USI de la région de la Baie tombe en dessous de 15% dès la mi-décembre.

Le nord de la Californie, le Grand Sacramento, la vallée de San Joaquin et le sud de la Californie, les quatre autres régions, pourraient atteindre le seuil «en quelques jours».

Le nord de la Californie a 15 pour cent de ses lits de soins intensifs disponibles, la vallée de San Joaquin en a 22 pour cent, le Grand Sacramento en a 24 pour cent, le sud de la Californie en a 26 pour cent et la région de la baie 28 pour cent.

D’autres comtés de la région de la baie, comme Santa Clara, ont déjà accepté de respecter le nouvel ordre de rester à la maison.

La serveur Cyrella Kassimis (à gauche) aide les convives Beth Spencer, au centre, et Tony Baptiste qui déjeunent en plein air à Sutter Buttes Brewing dans la communauté du comté de Sutter à Yuba City

« En fin de compte, si nous n’agissons pas maintenant, notre système hospitalier sera débordé », a déclaré Newsom en annonçant l’ordre, qu’il a appelé « Tirer un frein d’urgence », lors d’une conférence de presse vidéo.

Les infections ont explosé ces dernières semaines au point que l’État enregistre en moyenne 15 000 nouveaux cas par jour et que le taux de positivité a plus que doublé, atteignant 7% au cours de la période de deux semaines terminée mercredi.

Newsom, qui est en quarantaine à la maison après que trois de ses enfants aient été exposés au virus, a averti plus tôt cette semaine qu’il prendrait des « mesures drastiques » si les chiffres ne s’amélioraient pas.

Une grande partie de l’État, y compris le sud de la Californie, est au bord des mêmes restrictions, et cinq comtés de la région de la baie de San Francisco ont choisi de les imposer avant même que le mandat de l’État n’entre en vigueur.

Les responsables de la santé publique ont déclaré que les chiffres actuels n’incluaient pas les infections au COVID-19 qui devraient résulter des voyages et des rassemblements de vacances de Thanksgiving.

Ces cas commenceront probablement à apparaître dans les hôpitaux vers Noël, selon les experts.

Lors de la conférence de presse de jeudi, Newsom a souligné la récente flambée de décès de coronavirus dans l’État – notant qu’il y avait eu deux jours consécutifs cette semaine avec un record de 113 décès.

Il y a un mois, l’État signalait en moyenne moins de 20 décès par jour.

En vertu de la nouvelle ordonnance, les régions qui atteignent le seuil de capacité de 15% de l’ICU auront deux jours pour se conformer aux restrictions, a déclaré Newsom.

Les résidents de ces zones seront tenus de rester à la maison autant que possible, avec une interdiction générale des rassemblements non essentiels, mais ils seront autorisés à poursuivre des activités essentielles, notamment la recherche de soins médicaux et l’achat de produits d’épicerie.

Les gens achètent du papier hygiénique et des serviettes en papier dans un magasin Costco Wholesale en cas de panique après la nouvelle épidémie de coronavirus (COVID-19) à Alhambra, en Californie

L’ordre autorise également les cérémonies religieuses en plein air et les exercices extérieurs à distance comme la randonnée.

Cela n’affecte pas les écoles qui ont déjà rouvert pour les cours en personne.

Les commerces de détail seront limités à 20% de leur capacité tandis que tous les terrains de jeux, salons et salons de coiffure, musées, cinémas, caves, bars, casinos et parcs d’attractions doivent fermer entièrement.

« Nous sommes à un tournant dans notre lutte contre le virus et nous devons prendre des mesures décisives maintenant pour éviter que le système hospitalier californien ne soit submergé dans les semaines à venir », a déclaré Newsom.

«Je suis convaincu que c’est difficile pour nous tous, en particulier pour nos petites entreprises qui ont du mal à s’en sortir.

Newsom (photo) sur Covid-19: « Le résultat est que si nous n’agissons pas maintenant, notre système hospitalier sera débordé »

Le gouverneur et les membres de son bureau ont reconnu qu’il ne serait pas facile pour les Californiens de retourner dans l’isolement, mais a déclaré que le verrouillage donnerait à l’État ses meilleures chances de freiner la propagation du virus.

« Nous savons à quel point cette pandémie a été une lutte pour tant de familles californiennes, mais nos actions ont sauvé d’innombrables vies », a déclaré le Dr Mark Ghaly, secrétaire à la Santé et aux Services sociaux de Californie, dans un communiqué écrit.

« Cette action ciblée préservera les lits de soins intensifs vitaux pour les personnes qui en ont besoin – qu’il s’agisse de patients COVID-19 ou d’une personne ayant subi une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. ‘

Newsom a déjà intensifié les restrictions une semaine avant Thanksgiving, imposant un couvre-feu à 22 heures pour les rassemblements et les affaires non essentiels dans les comtés qui se trouvent dans le niveau violet du système de code couleur de l’État pour la réouverture de l’économie.

Cinquante et un des 58 comtés de l’État font actuellement partie de ce niveau, représentant plus de 99% de la population.