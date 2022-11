Le comté de Putnam bat Bureau Valley et remporte le titre à Wally Keller Invite – Shaw Local

KEWANEE – Le Bureau Valley Storm a affronté les Panthers du comté de Putnam lors du dernier match des deux équipes du Wally Keller Invitational à Wethersfield samedi.

Une victoire du comté de Putnam les mettrait à égalité au sommet du classement du tournoi. Les Panthers ont réussi à faire le travail en battant le Storm 49-28.

PC a terminé 4-1, le même que Brimfield, mais la victoire 58-38 des Panthers sur les Indiens lors de la première soirée du tournoi s’est avérée être la différence. La seule défaite de PC est venue à l’hôte Geese mardi 51-47.

“Vous avez toujours fixé quelques objectifs, l’un d’eux était de jouer dans un match la dernière nuit qui comptait, et nous avons pu le faire. Cinq matchs, six jours, et c’est le dernier jour », a déclaré l’entraîneur du PC Harold Fay.

Le match a commencé lentement car le premier panier n’est arrivé que vers 5:20 au premier quart quand Austin Mattingly a fait un 3 points pour les Panthers.

Le comté de Putnam a commencé à rouler tard dans le quart alors que Mattingly a fait deux autres 3 points. Bureau Valley n’a eu que quatre points au premier quart et le comté de Putnam avait une avance de 15-4 au début du deuxième quart.

Au deuxième quart-temps, les points ont été difficiles à trouver. Landon Hulsing s’est un peu lancé pour le Storm avec six points, mais les deux équipes n’ont marqué que huit points pour le quart. Le comté de Putnam a mené Bureau Valley 23-12 à la mi-temps.

Le comté de Putnam a ouvert le troisième quart sur une course de 8-2. Le Storm a eu du mal à obtenir des paniers tôt et le comté de Putnam a pu étendre son avance à 35-19 à la fin du quart.

Alors que le comté de Putnam avait déjà presque mis Bureau Valley à l’écart, Jackson McDonald s’est assuré qu’il n’y avait aucune chance de retour. Il a récolté 10 points dans le dernier quart et les Panthers ont remporté une victoire 49-28.

Pour les Panthers, McDonald a ouvert la voie en marquant avec 18 points, et Mattingly a récolté 12 points, tous des paniers à 3 points.

Le meilleur buteur du Storm était Hulsing avec 11.

Alors que Bureau Valley, qui a terminé 2-3, n’a pas obtenu le résultat qu’il souhaitait lors du dernier match, l’entraîneur Jason Marquis était plutôt satisfait de la performance de l’équipe tout au long du tournoi. Il était grand sur la compétitivité de l’équipe.

“Je pense que nous avons très bien concouru quatre des cinq soirs. Le match contre le comté de Putnam étant le plus difficile de cette catégorie », a déclaré Marquis. “Beaucoup des premiers blocs de construction que je pensais étaient en quelque sorte là et nous devons continuer à faire un pas en avant.”

McDonald, qui a marqué son 1 000e point en carrière lors du tournoi, a été nommé MVP du tournoi. Mattingly a également été nommé dans l’équipe de tous les tournois avec Corbin Chhim de Bureau Valley.