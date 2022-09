Le comté de Putnam apprend le jeu en coopération avec Hall – Shaw Local

La nouvelle coopérative de football entre Hall et le comté de Putnam s’est bien réunie cette saison.

PC a donné au programme Red Devils un coup de pouce bien nécessaire avec l’ajout de 18 joueurs cet automne. La liste comprend deux seniors, trois juniors, deux étudiants de deuxième année et 11 étudiants de première année.

Pourtant, la coopérative ne compte que 16 élèves de la classe supérieure, six seniors (trois de chaque école) et 10 juniors (7 pour Hall, 3 pour PC).

“Les enfants sont vraiment bons”, a déclaré l’entraîneur de Hall, Randy Tieman.

Le hic – les enfants PC apprennent le jeu car peu ont joué bien avant. Aucun n’a vu le temps passé à l’université pendant les trois premières semaines.

“Ils apprennent et ils comprennent cela, et nous essayons de leur donner du temps de jeu quand nous le pouvons et essayons toujours de leur apprendre ce qui se passe”, a déclaré Tieman. “Ils n’ont jamais joué au football, surtout les enfants plus âgés. C’est difficile de les faire entrer quand ils ne savent vraiment pas ce qui se passe, mais nous essayons.

Les Red Devils ont un départ de 1-3, perdant le match de vendredi à Morrison en prolongation, 38-32.

Hall sera à la maison pour la semaine 5 pour Mendota (2-2).

Entre eux, Hall et PC ont un effectif combiné de 702 et seraient désormais classés comme une équipe 4A. À lui seul, Hall avait un effectif de 437 en tant qu’école 3A.

Les nouveaux venus des Red Devils venant du PC sont: les seniors Alex Johll et Joel Rangel; les juniors Trevor Balma, Miguel Reveles et Kyler Williams ; les étudiants de deuxième année Ayden Lawless et Cam Spradling; et les étudiants de première année Brayden Bickerman, Cayden Bouxsein, Dylan Glynn, Carter Granddadam, Derick Kauffman, Edwin Mondoni, Talon Pack, Juan Ramirez, Alex Rodriguez et Eric Vipond.

Ils rejoignent les membres universitaires de Hall, y compris les seniors Hunter Meagher, Mac Resetich, Joe Schrader et Caden Backes et les juniors Joseph Bacidore, Gianni Guerrini, Tristen Redcliff, DeAnthony Weatherspoon, Lucas Milton, Leo Lopez et Joel Koch,