Le comté de Polk prévoit de réduire les taux d’imposition foncière de 1 %, mais les propriétaires paieront probablement encore plus

Pour la troisième année consécutive, la Commission du comté de Polk devrait réduire le taux d’imposition foncière pour offrir un minimum de soulagement aux propriétaires dont les factures d’impôt ont augmenté à mesure que la valeur de leur propriété a augmenté.

La plupart des impôts augmenteront encore légèrement, mais pas autant qu’ils auraient dû l’être avec le taux initialement proposé.

Depuis 2022, le conseil a adopté à deux reprises des réductions du taux d’imposition, qui est utilisé pour calculer les factures d’impôts que le comté envoie aux propriétaires fonciers, et il est prêt à le réduire à nouveau. Au cours des deux derniers exercices financiers, les commissaires ont réduit le taux d’imposition de 3 %.

À la dernière minute, la commission a décidé de réduire de 1 % le taux d’imposition pour 2024-25. Cette réduction ne suffira pas à compenser la hausse des impôts due à la hausse de la valeur des propriétés. Le comté a enregistré une augmentation de 11,39 % de la valeur des propriétés cette année, une combinaison de nouvelles propriétés et d’augmentation de la valeur des propriétés existantes. Il percevra 61,9 millions de dollars de plus en impôts fonciers, même après la réduction du taux d’imposition.

L’initiative Save Our Homes de Floride limite l’augmentation annuelle de la valeur imposable des propriétés résidentielles (le montant sur lequel sont basées les taxes) à 3 %. L’augmentation annuelle des propriétés non résidentielles est plafonnée à 10 %.

Le budget proposé a été présenté pour la première fois le 12 juillet, bien que les discussions budgétaires soient en cours depuis avant la retraite annuelle des commissaires en juin.

Lors de la réunion de juillet, le millage devait rester le même à 6,6852, mais un consensus des commissaires a depuis changé d’avis.

Malgré un boom démographique Les revenus du comté de Polk sont toujours inférieurs à ceux du reste de la Floride

« Le taux de taxation à l’échelle du comté est inférieur de 0,0504 mills à celui de l’année en cours », a déclaré Christia Johnson, directrice du budget et des services de gestion du comté, dans un courriel adressé à un journaliste jeudi. « Le conseil a pris la décision de réduire de 1 % la composante du fonds général du taux de taxation à l’échelle du comté lors d’une séance de travail après la présentation du projet de budget. »

Le nouveau taux d’imposition de 6,6348 signifie qu’un propriétaire paiera 663,48 $ pour chaque tranche de 100 000 $ de valeur foncière.

Johnson a proposé le calcul suivant : la valeur moyenne d’une maison unifamiliale (avant exonérations) sur le rôle d’imposition du 1er juillet était de 276 437 $. Si l’on prend en compte l’exonération de 50 000 $ pour la propriété familiale, la valeur imposable serait de 226 437 $. Si cette propriété est située dans la zone non constituée en société du comté, la taxe ad valorem du BOCC serait de 1 688,31 $.

Le taux de millage final devrait être adopté à la suite d’une audience budgétaire à 18 heures lundi dans la salle du conseil de la commission du comté à 330 W. Church St. à Bartow.

L’audience est ouverte au public.

Il s’agira de la première de deux audiences publiques à venir. Après une deuxième, prévue le 16 septembre, les commissaires devraient adopter définitivement le budget.

Les avis TRIM (Truth in Millage) qui ont déjà été envoyés aux propriétaires fonciers indiquent le millage de l’année en cours, car c’est ce qui a été certifié à l’État en juillet, a déclaré Johnson.

La baisse du taux a été décidée après sa certification, il n’a donc pas été possible de modifier les avis TRIM, a-t-elle déclaré. Selon la loi de Floride, les commissaires peuvent réduire le taux après la certification de juillet, mais ils ne peuvent pas l’augmenter.

Modifications de la collecte des déchets

L’évaluation des déchets solides du comté passera de 206,50 $ cette année à 337,21 $ en 2024-25. Certains résidents ont été surpris par ce chiffre sur leurs avis TRIM, notamment Rachel Pezzani, résidente d’Imperial Lakes.

« Ce que vous faites, c’est que vous payez 130 $ de plus par an sans recyclage », a-t-elle déclaré. « Vous payez donc plus pour moins de services. »

Bradley Wilson, de Bartow, une ville non constituée en société, a qualifié la fin du recyclage de retour à « l’âge de pierre » dans une lettre adressée aux commissaires et partagée avec un journaliste.

« En tant que comté connaissant la croissance la plus rapide en Floride et 4ème « Étant donné que le comté connaît la croissance la plus rapide du pays, il est impératif sur le plan moral que nous gérions nos déchets de manière responsable », a écrit Wilson. « Alors que nous cherchons soi-disant à attirer des investissements commerciaux et des résidents dans le comté, ce n’est pas le moment de revenir au proverbial « âge de pierre » en matière de gestion des déchets. Selon un article, le recyclage en bordure de rue est devenu la norme dans les années 1970. Ne revenons pas un demi-siècle en arrière. »

Les frais d’évaluation des déchets solides pour le comté non constitué en société de Polk seront augmentés par indexation au cours des cinq prochaines années et devraient atteindre 393,52 $ (près du double des frais de 2023-2024) d’ici l’exercice 2028-29.

De plus, la division des déchets solides du comté se chargera de la collecte des déchets dans une partie beaucoup plus grande de la moitié sud du comté, tandis qu’un transporteur a quitté le comté et qu’un autre nouveau fournisseur est venu desservir le comté. Au total, il y aura trois zones avec trois transporteurs distincts assurant la collecte et l’élimination des déchets solides.

Qu’y a-t-il dans le budget?

En juillet, le directeur du comté, Bill Beasley, a déclaré que le budget du comté reflétait une croissance sans précédent et une réponse à l’inflation et aux pénuries de main-d’œuvre qui affectent toute la Floride centrale ainsi que le comté de Polk.

« Les gouvernements locaux de l’État de Floride, et en particulier du comté de Polk, continuent de subir une pression considérable », a-t-il déclaré. « Malgré ces difficultés, je pense que le comté de Polk continue d’être un facteur de stabilisation dans la fourniture de services essentiels aux citoyens et aux entreprises. »

Le budget prévoit des fonds pour les bureaux des officiers constitutionnels, le médecin légiste et les tribunaux, a déclaré Beasley. Les citoyens et les comités consultatifs ont été parmi ceux qui ont fourni des informations utilisées pour préparer le plan de dépenses.

À Auburndale : Le manque de capacité du réseau d’égouts pourrait retarder 30 projets de développement

« Leurs voix ont été entendues et, je dirais, dans la préparation d’un budget raisonnable qui reflète véritablement les besoins de notre communauté et les priorités des membres élus du conseil.

« C’est un processus difficile dans des circonstances normales », a-t-il déclaré. « Alors que nous continuons d’évaluer les demandes engendrées par la croissance démographique, notre objectif de servir les entreprises, les citoyens et les visiteurs du comté de Polk n’a pas été et ne sera pas diminué dans le budget proposé pour l’exercice 2024-2025. »

Le budget reflète la réception et la distribution de divers fonds fédéraux et étatiques associés au programme de subventions globales pour le développement communautaire, aux fonds de subventions pour les solutions d’urgence, aux fonds du Home Investment Partnership, aux fonds d’investissement du plan de sauvetage américain et aux fonds du State Housing Investment Partnership.

« Ce budget maintient l’engagement du Conseil envers la sécurité publique, la santé publique, les infrastructures, la technologie, le tourisme et le soutien communautaire en ajoutant des postes essentiels supplémentaires et en maintenant les programmes et politiques prioritaires actuels », a-t-il déclaré.

Il continue d’investir dans les mises à niveau technologiques pour « améliorer l’efficacité opérationnelle et renforcer les protocoles de sécurité du système », a-t-il déclaré. « Ce budget maintient l’engagement du conseil d’administration envers les infrastructures d’investissement nécessaires pour soutenir la sécurité publique, la santé publique, l’approvisionnement en eau publique, la capacité de transport et les améliorations des intersections, la gestion des eaux pluviales et l’amélioration de la qualité de l’eau, ainsi que la gestion de l’environnement.

« Ce budget continue de s’attaquer aux problèmes de qualité de vie liés au logement abordable, à la santé comportementale, à la réduction des opioïdes, aux services de loisirs et de détente, au développement économique, aux contributions à Medicaid et aux initiatives en matière de haut débit, conformément aux engagements prioritaires du Conseil en matière de sécurité publique et de santé publique. »

Beasley a ajouté que le budget prévoit la poursuite de l’indexation des coûts sur les frais d’évaluation actuels des incendies et qu’il allouera près de 60 millions de dollars en fonds ponctuels pour financer des projets d’investissement en matière de sécurité publique, de transport et d’installations de soutien connexes.

Ce budget reflète également une structure tarifaire globale mise à jour au sein de la Division des services publics pour faire face à l’augmentation des besoins en eau, en eaux usées et en eaux récupérées, ainsi qu’à la conformité réglementaire croissante et aux initiatives alternatives d’approvisionnement en eau.

Beasley a déclaré que le budget prévoit une augmentation progressive des salaires de 4 % pour les employés du comté à compter d’octobre. De plus, les employés ne verront pas d’augmentation des primes d’assurance maladie, pour une troisième année consécutive.

Cet article a été publié à l’origine sur The Ledger : Polk va réduire les taux d’imposition foncière de 1% tout en augmentant les frais de collecte des ordures ménagères