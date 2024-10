Le comté de Pennsylvanie règle un procès fédéral concernant la pénurie de bulletins de vote lors du vote de 2022

HARRISBURG, Pennsylvanie — Un comté du nord-est de la Pennsylvanie où pénurie de bulletins de vote qui a causé des problèmes lors des élections de 2022 – interrompant certains votes et exigeant qu’un juge prolonge les heures d’ouverture du scrutin – a réglé un procès en acceptant de garantir qu’une quantité suffisante de papier soit commandée pour les prochaines élections.

Le comté de Luzerne a signé la semaine dernière l’accord avec deux électeurs qui, en raison du manque de papier, n’ont pas pu voter lors de cette élection dans les bureaux de vote de Freeland et de Shickshinny. Le comté paiera 30 000 $ pour les frais de litige et formera les travailleurs électoraux, notamment sur la manière de commander suffisamment de papier.

Le procès intenté en mars 2023 devant le tribunal fédéral de Scranton a fait valoir que « le chaos le jour du scrutin était entièrement évitable et prévisible » et était en partie le résultat d’une formation inadéquate. L’avis de non-lieu dans cette affaire a été déposé mardi.

« Lorsque les bureaux de vote manquaient de papier, les responsables électoraux et les travailleurs ont reçu pour instruction de dire aux électeurs qu’ils ne pouvaient pas voter et de revenir plus tard. Ces électeurs reviendraient plus tard pour se voir refuser le droit de voter à nouveau parce que les bureaux de vote ne disposaient toujours pas de bulletins papier », affirme la plainte.

Un juge a maintenu les bureaux de vote ouverts pendant deux heures supplémentaires dans le comté de Luzerne en raison de ces problèmes, ce qui a contribué à une retard dans la communication des résultats des élections. Ces problèmes ont entraîné l’arrêt du vote dans 16 des 143 bureaux de vote de Luzerne, dans certains cas jusqu’à ce qu’ils puissent recourir à des bulletins de vote d’urgence ou provisoires.

Une lettre d’août de l’avocat du comté de Luzerne, Drew McLaughlin, adressée au juge fédéral chargé de l’affaire, a déclaré que la pénurie de bulletins de vote ne s’était pas produite lors des quatre élections organisées dans ce comté au cours des deux dernières années – les primaires de 2023 et 2024, les élections générales de 2023 et un élection spéciale.

McLaughlin a déclaré que bon nombre des améliorations convenues dans le règlement ont déjà été adoptées, y compris des changements en matière de formation et de procédures. La directrice du comté de Luzerne, Romilda Crocamo, a approuvé le règlement jeudi.

Lors d’un entretien téléphonique mercredi, McLaughlin a qualifié les problèmes de vote de 2022 dans le comté de Luzerne de « sorte d’événement anormal qui ne se reproduira plus ».

En juin 2023, le procureur du comté de Luzerne, Sam Sanguedolce, a annoncé son enquête sur la pénurie de bulletins de vote constatée. aucune preuve d’activité criminelle ou des efforts délibérés pour empêcher le vote. Sanguedolce, un élu républicain, a attribué les problèmes à des superviseurs inexpérimentés.

Donald Trump a remporté le comté de Luzerne aux élections présidentielles de 2016 et 2020.