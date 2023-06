Le comté de Multnomah dans l’Oregon poursuit les sociétés pétrolières et gazières pour le dôme chauffant de 2021

Shanton Alcaraz de la division nord-ouest de l’Armée du Salut donne de l’eau en bouteille à Eddy Norby qui vit dans un camping-car et l’invite à leur centre de refroidissement à proximité pour la nourriture et les boissons pendant une vague de chaleur à Seattle, Washington, États-Unis, le 27 juin 2021.

Le comté de Multnomah dans l’Oregon poursuit les compagnies pétrolières et gazières Exxon Mobil , Coquille , Chevron PB, ConocoPhillips et organisations apparentées pour les dommages causés par Dôme chauffant Pacific Northwest 2021. Le comté de Multnomah a déclaré que ces entreprises et entités de combustibles fossiles et d’autres opérant dans la région sont largement responsables de la cause et de l’aggravation de l’épisode de chaleur meurtrière.

« La pollution historique combinée au carbone résultant de l’utilisation des produits de combustibles fossiles des défendeurs a été un facteur important dans la cause et l’aggravation du dôme de chaleur, qui a étouffé les habitants du comté pendant plusieurs jours », allègue le comté de Multnomah, selon un déclaration écrite publiée jeudi.

Le procès est intenté contre Anadarko Petroleum (acquis par Occidental Petroleum en 2019), Institut américain du pétrole, BP , Chevron , ConocoPhillips , Exxon Mobil , Koch Industries, Marathon Pétrole, McKinsey & Compagnie, Motivation, Pétrole occidental , Énergie Peabody, Coquille , Carburant de l’ère spatiale, Total Spécialités États-Unis, Énergie Valero et Association pétrolière des États de l’Ouest.

Le comté de Multnomah demande 50 millions de dollars de dommages réels, 1,5 milliard de dollars de dommages futurs et environ 50 milliards de dollars pour un fonds de réduction destiné à « protéger » la ville, ses infrastructures et ses services de santé publique en vue de futurs événements météorologiques extrêmes.

À partir du 25 juin 2021, le comté de Multnomah a connu trois jours consécutifs où la chaleur a atteint respectivement 108, 112 et 116 degrés Fahrenheit. Chacun de ces jours était d’environ 40 degrés au-dessus de la moyenne régionale et étaient les jours les plus chauds de l’histoire enregistrée du comté.

L’épisode de chaleur s’appelle un dôme de chaleur qui est un événement météorologique causé par un système anticyclonique qui, dans ce cas, a empêché les vents maritimes plus frais de souffler et a également empêché la formation de nuages.

La chaleur a causé la mort de 69 personnes et des dommages matériels et a prélevé sur les ressources des contribuables, a déclaré le comté de Multnomah.

Plusieurs climatologues ont recherché la cause du dôme chauffant et tous ont déclaré que l’événement avait été causé par des émissions excessives de dioxyde de carbone libérées par la combustion de combustibles fossiles, a déclaré le plaignant.

« Le dôme de chaleur qui a coûté tant de vies et de pertes n’était pas un événement météorologique naturel. Il ne s’est pas produit simplement parce que la vie peut être cruelle, et il ne peut pas non plus être rationalisé comme un simple mystère de la volonté de Dieu », indique le procès. « Au contraire, le dôme chauffant était une conséquence directe et prévisible de la décision des défendeurs de vendre autant de produits à base de combustibles fossiles au cours des six dernières décennies qu’ils le pouvaient et de mentir au comté, au public et à la communauté scientifique au sujet des dommages catastrophiques. que la pollution de ces produits dans l’atmosphère de la Terre et du comté causerait. »

Jessica Vega Pederson, présidente du comté de Multnomahcherche à protéger les habitants du comté qu’elle représente.

« Ce procès concerne la responsabilité et l’équité, et je pense que les habitants du comté de Multnomah méritent les deux. Ces entreprises savaient que leurs produits étaient dangereux et nocifs, et elles ont menti à ce sujet », a déclaré Pederson dans un écrit. déclaration annonçant le procès. « Ils ont profité massivement de leurs mensonges et nous ont laissé en subir les conséquences et payer les dommages. Nous disons que ça suffit. »

L’affaire est portée par trois cabinets d’avocats spécialisés dans les litiges liés aux dommages catastrophiques : PC Worthington & Caron, Simon Greenstone Panatier PCet Thomas, Coon, Newton et Frost.

Les demandeurs allèguent que les défendeurs ont commis de la négligence et de la fraude et créé une nuisance publique.