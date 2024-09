Le Comte de Monte-Cristo sort en France en décembre

« Le Comte de Monte-Cristo », l’un des quatre films français en lice pour les Oscars, sortira le 20 décembre dans les salles américaines. Samuel Goldwyn Films prévoit de faire la promotion de ce drame d’aventure de trois heures dans toutes les catégories, y compris celle du meilleur film, avec une sortie nationale après sa sortie.

Dans le roman classique d’Alexandre Dumas, Pierre Niney incarne le jeune Edmond Dantès, arrêté le jour de son mariage pour un crime qu’il n’a pas commis. Après 14 ans passés dans la prison du Château d’If, il s’évade audacieusement et prend l’identité du comte de Monte-Cristo, se vengeant des trois hommes qui l’ont trahi.

Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte ont écrit et réalisé le film, avec à l’affiche Anaïs Demoustier et Anamaria Vartolemei.

« Le Comte de Monte-Cristo » a été projeté en avant-première au Festival de Cannes cette année, où il a reçu une longue standing ovation et des critiques positives. Il sera projeté en avant-première américaine au Hamptons International Film Festival, puis sera diffusé lors d’événements tels que le American French Film Festival de Los Angeles.

Actuellement à 100 % sur Rotten Tomatoes, « Le Comte de Monte-Cristo » a vendu plus de 8 millions d’entrées en France et a rapporté plus de 75 millions de dollars à l’international jusqu’à présent, la plupart des marchés majeurs étant encore à venir.

VariétéPeter Debruge, de The New York Times, l’a qualifié d’« intemporel et d’une nouveauté palpitante », écrivant dans sa critique : « Réalisé avec tout le panache des épopées hollywoodiennes de l’âge d’or, le film semble nouvellement pertinent à une époque de conflits internes et de rancunes politiques, renforçant la façon dont tout le monde perd lorsque les parties lésées concentrent leur énergie à se venger. »