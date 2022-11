Le comté de Miami-Dade était autrefois un verrou pour les démocrates. Plus maintenant.

Le renversement pour les démocrates a été d’autant plus frappant qu’ils avaient semblé faire des gains significatifs dans le comté de Miami-Dade. Les jeunes cubains américains ont rompu avec leurs parents conservateurs et ont voté pour M. Obama. En 2018, un démocrate non hispanique a remporté un siège de commission de comté à Little Havana. Pas plus tard qu’en janvier 2019, un seul membre local du Congrès était républicain.

Mais les problèmes se sont accumulés. Les démocrates ont rejeté, plutôt que contré, les attaques républicaines les qualifiant de «socialistes», en particulier après que l’adversaire de M. DeSantis en 2018, Andrew Gillum, ait été approuvé par le sénateur Bernie Sanders du Vermont. Les républicains ont courtisé avec succès les Hispaniques non cubains, en particulier les Vénézuéliens, pour élargir leur base de soutien latino. Les immigrants cubains récemment arrivés, défiant les attentes démocrates, se sont sentis attirés par M. Trump.

L’argument de la démographie comme destin des démocrates – selon lequel la Floride deviendrait plus bleue à mesure que son électorat deviendrait noir et hispanique – n’a pas résisté aux élections de 2020. Depuis lors, le soutien du parti parmi les Hispaniques, le bloc électoral prééminent du sud de la Floride, a continué de s’éroder. Les démocrates ont également eu du mal avec les électeurs blancs qui n’ont pas de diplôme universitaire, les hommes noirs et les électeurs noirs d’origine caribéenne, qui ont tendance à être plus conservateurs que les Afro-Américains. Les démocrates s’inquiètent de la désinformation qui sévit, notamment en espagnol et en créole haïtien.

Evan Ross, un consultant démocrate du sud de la Floride qui a récemment mené un sondage dans le comté de Miami-Dade qui a trouvé plus d’enthousiasme parmi les électeurs républicains, a déclaré que son parti perdait également des électeurs juifs, longtemps un élément crucial de la coalition démocrate du sud de la Floride.