Le comté de McHenry voit de plus en plus opter pour moins d’alcool pendant le «janvier sec» avec des restaurants et des magasins d’alcools offrant des alternatives – Shaw Local

Avec de nombreux clients pratiquant le “Dry January” cette année, Jude’s à Crystal Lake a mélangé des “mocktails” sans alcool à servir.

Il propose un Bloody Mary épicé garni de viandes et de fromages ; mojitos; mules de Moscou; et une création originale de grenade, d’ananas, de gingembre et d’un peu d’eau gazeuse, a déclaré la directrice générale Dannie Skaricki, qui a déclaré qu’elle travaillait avec le personnel pour élaborer un menu sans alcool.

Les barmans apprendront également les goûts du client, puis concocteront des mélanges à base de fruits frais, de sirops à faible teneur en sucre et d’eau gazeuse ou de Sprite pour créer des cocktails sans alcool.

“Nous avons en quelque sorte l’aile”, a déclaré Skaricki, ajoutant qu’elle est curieuse de voir si cette tendance se poursuit après janvier.

Les experts en santé du comté de McHenry recommandent de commencer la nouvelle année en s’abstenant de manière proactive de consommer de l’alcool, connu sous le nom de janvier sec, ou simplement en réduisant la consommation.

Cela inclut Stephanie McNally, une coach en nutrition de précision avec une certification en nutrition axée sur les habitudes qui travaille pour Life Time Fitness, qui possède une installation à Algonquin en plus d’autres emplacements de banlieue.

La mangeoire Bena Shah remplit la glacière de bière sans alcool le jeudi 5 janvier 2023 à McHenry Liquors, 1782 N. Richmond Road, à McHenry. Le magasin d’alcools a une section entière dédiée à la bière sans alcool. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

“Je pense que c’est formidable si les gens commencent à reconnaître que, ‘Peut-être que je dois ralentir, faire une pause et voir comment je me sens après'”, a déclaré Skaricki. « Plus de pouvoir pour eux. J’approuve totalement.”

McNally a déclaré que c’est une opportunité pour les personnes qui remarquent qu’elles boivent peut-être trop – quelque chose que les études ont révélé était en augmentation pendant les fermetures de COVID-19 – de faire une pause ou de réduire et de devenir plus conscient et intentionnel autour de leur consommation d’alcool .

“Le mois de janvier sec est formidable, et il est plus facile pour les gens de le faire en janvier car c’est une période moins sociale de l’année”, a-t-elle déclaré.

McNally recommande aux clients de tenir un journal intime et de rédiger des déclarations d’action telles que “Je ne boirai pas pendant la semaine, mais je choisis de prendre un verre de vin lors de cette fête ou en famille”.

Une cliente a pratiqué une telle journalisation et a rapporté que parce qu’elle l’avait écrite, elle s’y tenait, a déclaré McNally.

John Anderson, médecin en médecine interne au Northwestern Medicine McHenry Hospital, n’avait jamais entendu le terme Dry January, mais a déclaré qu’il pensait que c’était une très bonne idée et au bon moment de l’année.

Il a dit que pendant les mois d’hiver froids et gris, il voit de nombreux patients signaler des épisodes de dépression, d’anxiété et d’insomnie, qui sont exacerbés par l’alcool.

“Pendant les mois d’hiver, beaucoup de gens ne veulent pas sortir, et ils mangent plus et finissent par avoir recours à l’alcool”, a déclaré Anderson.

Il recommande à ses patients de remplacer les moments où ils se tourneraient vers l’alcool par de l’exercice, même s’ils ne font que se blottir et sortir se promener. Il a également proposé d’utiliser l’argent actuellement dépensé en alcool pour acheter un abonnement à un gymnase.

Patrick Hoff, de Lakeshore Beverage, livre de la bière et de la bière sans alcool à McHenry Liquors, 1782 N. Richmond Road, à McHenry le jeudi 5 janvier 2023. Le magasin d’alcools a une section entière dédiée à la bière sans alcool. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

La plupart des gens ne réalisent pas le mal que la consommation régulière d’alcool peut avoir sur leur corps, a déclaré Anderson. Il augmente le niveau d’enzymes hépatiques nocives et peut être particulièrement dangereux pour les personnes atteintes de diabète, d’apnée du sommeil, d’obésité ou de stéatose hépatique.

Boire en plus d’avoir ces maux « fait un double dommage », a déclaré Anderson.

“Certes, une pause dans la consommation d’alcool est définitivement une excellente idée”, a déclaré Anderson. “S’accorder une pause de l’alcool donne une pause à votre foie.”

Daniel Valeria, médecin chiropratique et propriétaire de Compass Chiropractic and Wellness à Algonquin, a déclaré que la suppression de l’alcool entraînerait une meilleure hydratation et un meilleur sommeil, ainsi qu’une perte de poids “en réduisant les calories”.

L’alcool peut contribuer à certains cancers, maladies cardiaques, accidents vasculaires cérébraux et hypertension artérielle, a déclaré McNally.

Cela peut nuire à la santé intestinale et hormonale, à la glycémie, au métabolisme, à la testostérone et à la croissance hormonale – “tous très importants [parts] à réussir dans tout type de mode de vie sain », a-t-elle déclaré.

Lors de la tentative de janvier sec, McNally a recommandé de trouver “un partenaire responsable” avec qui le faire.

Valeria a également suggéré de planifier à l’avance les scénarios sociaux.

“Mettez-vous dans des situations sociales et pensez à ce que vous allez boire, comme de l’eau gazeuse avec un citron vert”, a déclaré Valeria.

McNally a recommandé d’opter pour des « mocktails » dans les restaurants et de trouver des recettes à faire à la maison. Elle a également recommandé de réduire les tentations en n’achetant pas d’alcool et en le rapportant à la maison.

D’autres options non alcoolisées sont également disponibles à l’achat, a déclaré Bena Shah, directrice de McHenry Liquors, qui possède deux emplacements à McHenry.

Elle a déclaré que son magasin avait désormais une allée entière dédiée à la bière sans alcool.

Une section dédiée à la bière sans alcool dans la glacière de McHenry Liquors, 1782 N. Richmond Road, à McHenry le jeudi 5 janvier 2023. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

“Ce n’était pas comme ça avant”, a-t-elle déclaré. « Il y a dix ans, nous avions peut-être deux ou trois options de bière sans alcool. Maintenant, nous avons toute une allée.

Il existe également une gamme de vins sans alcool proposés en rouge, blanc, rosé et mousseux, a déclaré Shah, qui, avec son mari, Sam, possède également Sam’s Liquor & Wine à McHenry.

Shah a déclaré qu’elle vendait environ une douzaine de marques de bière sans alcool et que les ventes de variétés de bière et de vin sans alcool étaient bonnes toute l’année.

Commencer l’année frais, sans ou avec moins d’alcool, a déclaré McNally, “c’est vraiment génial, mais ne manquez pas la marque.”

Janvier pourrait être le début de nouvelles habitudes saines à porter tout au long de l’année, a-t-elle déclaré.

“Cela amène les gens à être plus conscients et intentionnels de leur consommation d’alcool en particulier, et c’est vraiment bénéfique pour la durabilité”, a-t-elle déclaré.

Et s’ils dérapent et s’égarent, ils ne devraient pas abandonner, a déclaré McNally.