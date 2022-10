Le comté de McHenry soumet les mises à jour des codes du bâtiment à un examen de 30 jours – Shaw Local

Des mises à jour mineures des codes du bâtiment et résidentiels du comté de McHenry sont en cours d’examen de 30 jours, a déclaré le département de la planification et du développement du comté de McHenry dans un communiqué de presse.

Le comté est en train d’adopter les versions les plus récentes du Code international du bâtiment, du Code résidentiel international et d’autres codes de construction établis, avec des modifications mineures pour s’adapter à l’ordonnance sur le développement unifié du comté et à l’ordonnance sur la gestion des eaux pluviales.

Le conseil du comté a soumis les modifications proposées à l’ordonnance à un examen de 30 jours lors de sa réunion du 18 octobre. De nombreux codes remontent à 2015 ou avant et seront remplacés par les versions 2021 mises à jour.

Le changement le plus notable est l’adoption du Code international des piscines et des spas, qui fournit un ensemble moderne de réglementations et de dispositions de sécurité pour les installateurs de piscines et les propriétaires, indique le communiqué. Actuellement, les réglementations du comté de McHenry régissant les piscines sont répertoriées dans l’ordonnance sur les nuisances du département de la santé du comté de McHenry.

Le conseil votera sur les modifications proposées lors de sa réunion du 15 novembre. Les personnes qui souhaitent les commenter peuvent le faire en envoyant un e-mail à plandev@mchenrycountyil.gov ou en appelant le Département de la planification et du développement au 815-334-4560.

Les gens peuvent également soumettre des commentaires publics lors de la réunion de planification du conseil du comté à 8 h 30 mardi et du comité plénier du conseil du comté à 9 h le 10 novembre. Les deux réunions se tiendront au bâtiment administratif du comté, 667 Ware Road à Woodstock.