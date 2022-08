Le comté de McHenry se joint au procès contre CVS, Walgreen’s et d’autres grandes pharmacies pour leur rôle dans l’épidémie d’opioïdes – Shaw Local

Le comté de McHenry, rejoignant 18 autres comtés de l’Illinois, a intenté une action en justice contre plusieurs grandes pharmacies, dont Walmart, CVS et Walgreens, les blâmant pour la crise des opioïdes dans le pays.

Le procès, déposé le 15 août, allègue que les sociétés – qui comprenaient également Meijer, Albertsons et Kroger – n’ont pas surveillé et restreint la vente de médicaments opioïdes à ses clients, ont utilisé une «stratégie de marketing délibérée» pour encourager l’utilisation d’opioïdes et intentionnellement éludé les restrictions sur la vente des médicaments.

Walgreens n’a jamais fabriqué ni commercialisé d’opioïdes, ni ne les a distribués à des pharmacies en ligne ou à des “moulins à pilules” qui, selon lui, ont alimenté la crise des opioïdes, a déclaré un porte-parole de Walgreens.

“Nous continuerons à nous défendre contre les attaques injustifiées des avocats des plaignants contre le professionnalisme de nos pharmaciens, qui sont des professionnels de la santé dévoués qui vivent et travaillent dans les communautés qu’ils desservent”, a déclaré le porte-parole.

Un porte-parole de Kroger a refusé de commenter car il s’agit d’une question juridique. Les responsables de CVS, Walmart, Meijer et Albertsons n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires mardi.

L’objectif du procès, qui a été déposé dans le comté de Cook, est de récupérer les fonds que le comté a dépensés pour lutter contre l’utilisation et l’abus liés aux opioïdes, a déclaré le bureau du procureur de l’État du comté de McHenry dans un communiqué de presse. La poursuite cherchera également à fournir aux municipalités et aux organisations privées l’argent nécessaire pour poursuivre “cette guerre contre l’épidémie d’opioïdes”.

“Cette crise a et continuera d’exercer des pressions financières sur les services que Will County fournit à ses résidents.” La procureure adjointe du comté de Will, Laura Byrne, a déclaré dans une déclaration préparée. “Et il est temps de tenir ces pharmacies responsables.”

En plus des comtés de McHenry et Will, les autres comtés inclus dans le procès sont Boone, Bureau, Champaign, Cook, DeKalb, DuPage, Henry, Kane, Kankakee, Kendall, Logan, Macon, Macoupin, Piatt, Putnam, Rock Island et Stephenson, les dépôts montrent.

Le procureur de l’État du comté de La Salle, Joe Navarro, qui a été installé plus tôt ce mois-ci en tant que procureur principal du comté, a déclaré qu’il avait récemment pris connaissance du litige et qu’il envisageait activement de rejoindre le comté de La Salle en tant que plaignant.

“Nous devrions être et serons à bord, sans aucun doute”, a déclaré Navarro.

Le procureur de l’État du comté de McHenry, Patrick Kenneally, a qualifié l’épidémie d’opioïdes de “désastreuse” pour le comté et l’État. Il l’a appelé une épidémie de la classe ouvrière blanche, qui est un groupe démographique qui représente la majeure partie du comté de McHenry, a-t-il déclaré.

“Vous avez tout un système dans la profession médicale et dans l’industrie pharmaceutique … qui savait mieux”, a-t-il déclaré. “Ils avaient toutes les informations (…) pour pouvoir prévoir les conséquences dévastatrices que cela allait avoir. Mais il y avait juste beaucoup trop d’argent à gagner.

Le comté de DeKalb continue de faire face à des surdoses, à la fois mortelles et non, sur une base hebdomadaire, a déclaré le procureur de l’État, Rick Amato.

« La plupart des problèmes liés aux opioïdes, y compris les décès, ne nous sont pas signalés pour poursuites. Ils arrivent tout simplement, et malheureusement, il n’y a personne pour en tenir responsable », a déclaré Amato.

Le procès détaille diverses politiques et pratiques, telles que les «drapeaux rouges», destinés à limiter la quantité de médicaments distribués et détaille comment chacune des entreprises a échoué dans ces protocoles. Il comprend également des données de sondage auprès des pharmaciens, que le procès utilise pour montrer que les entreprises accordent la priorité aux bénéfices par rapport aux personnes. Décrivant les entreprises comme le «gardien» entre les médicaments et le public, la plainte fait valoir qu’elles ont échoué dans ce rôle.

“Les accusés dans cette affaire avaient l’obligation de surveiller leurs propres opérations et de mettre en place des protocoles adéquats pour empêcher l’offre excédentaire et le détournement d’opioïdes, qui alimentaient le marché noir de ces médicaments”, a déclaré Byrne dans le communiqué.

La plupart de ceux qui ont fait une overdose d’opioïdes depuis 1999 impliquaient des médicaments prescrits par des médecins, indique le procès. Il indique également que beaucoup chercheraient des drogues illicites après l’épuisement de leur ordonnance.

“Cette affaire découle de la pire épidémie d’origine humaine de l’histoire de la médecine moderne”, indique le procès. « Une épidémie de dépendance, de surdose et de décès causée par [the companies’] inondant les États-Unis… d’opioïdes sur ordonnance.

Dans le comté de McHenry, plus de 300 personnes sont décédées dans des cas liés aux opioïdes depuis 2016, a déclaré Kenneally, citant des chiffres du bureau du coroner du comté de McHenry. Ce nombre a fluctué au cours de cette période, mais a diminué par rapport à un pic de 78 décès en 2017, a déclaré Kenneally. En 2021, ce nombre était de 42.

À l’échelle nationale, les décès par surdose impliquant des opioïdes ont ralenti leur taux d’augmentation, mais sont tout de même passés à près de 81 000 en 2021, contre 70 000 en 2020, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Les décès dus aux opioïdes ont augmenté malgré les taux de prescription pour eux étant presque réduit de moitié de 2012 à 2020, selon les données du CDC.

La lutte contre la dépendance aux opioïdes doit aller au-delà des litiges, a déclaré Amato.

“Le problème est devenu beaucoup plus important que les simples prescriptions initiales et a conduit à la dépendance et à la mort”, a-t-il déclaré. “C’est pourquoi des litiges comme celui-ci et éduquer notre public sur les dangers de la dépendance ainsi que sur la mort et les dangers des opioïdes doivent être menés, afin que nous puissions arrêter le problème.”

Le procès fait suite à celui déposé en 2017 pour la commercialisation trompeuse présumée de médicaments opioïdes sur ordonnance. Ce procès, qui a été réglé plus tôt cette année, a accordé au comté de McHenry plus de 3 millions de dollars. Le comté de DeKalb a reçu 1,1 million de dollars.

L’argent faisait partie d’un règlement mondial de 26 milliards de dollars qui comprenait certaines des plus grandes sociétés pharmaceutiques, dont le fabricant d’opioïdes Janssen Pharmaceutical, McKesson Corp., AmerisourceBergen et Cardinal Health. L’affaire impliquait plus de 4 000 poursuites intentées par les gouvernements des États et locaux.

L’argent du procès de 2017 servira à lutter contre la dépendance aux opioïdes dans les communautés en créant des programmes, ainsi qu’en promouvant les services et l’éducation.

À l’échelle de l’État, l’Illinois recevra 760 millions de dollars au cours des 18 prochaines années grâce au règlement.