Le comté de McHenry reste à une propagation moyenne pour COVID-19, ne signale aucun décès supplémentaire au cours des deux dernières semaines – Shaw Local

Le niveau de transmission communautaire de COVID-19 est resté «moyen» dans le comté de McHenry, le taux de cas du comté continuant de légèrement diminuer au cours de la semaine précédente, selon le département de la santé du comté.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, le niveau «moyen» de transmission communautaire signifie que le comté a enregistré moins de 200 cas pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours.

Le deuxième critère est les admissions à l’hôpital sur une période de sept jours, selon le CDC. Le comté de McHenry a enregistré 11,8 nouvelles admissions pour 100 000 habitants, a rapporté le CDC.

La troisième mesure, le pourcentage de lits d’hospitalisation occupés par des patients COVID-19, est resté inférieur à 10%, tel que mesuré par une moyenne sur sept jours, selon le CDC.

Vendredi, le comté de McHenry avait enregistré 89 195 cas au total de COVID-19, dont 489 décès confirmés et 48 décès dont le COVID-19 était probablement la cause mais n’a pas été confirmé, a rapporté le département de la santé du comté de McHenry. Aucun décès supplémentaire n’a été signalé au cours des deux dernières semaines.

Le comté a enregistré 172,24 nouveaux cas pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours au 21 août, contre 183,94 une semaine auparavant, selon le taux d’incidence signalé par le département de la santé du comté.

La plupart des comtés voisins sont au niveau communautaire «moyen», à l’exception du comté de Boone qui continue de montrer une propagation communautaire «élevée» avec 33 autres comtés de l’Illinois. Vingt comtés restent au niveau « bas ».

Le taux de cas chez les jeunes, des nouveau-nés aux 17 ans, a augmenté dans les trois groupes d’âge du comté de McHenry au cours de la semaine dernière, selon les données du département de la santé publique de l’Illinois.

Le nombre de nouveau-nés à 4 ans dans le comté de McHenry a augmenté, avec 4,3 nouveaux cas par jour, contre 2,9 nouveaux cas la semaine précédente, selon la moyenne mobile sur sept jours.

Les cas chez les enfants de 5 à 11 ans sont passés à 7,7 nouveaux cas chaque jour contre 1,7 cas la semaine précédente.

Les cas de COVID-19 ont également augmenté chez les 12 à 17 ans, qui étaient à 7,6 nouveaux cas chaque jour, contre 2,7 la semaine précédente.

Les admissions à l’hôpital COVID-19 dans tout le comté étaient de cinq nouveaux patients par jour mardi, selon les moyennes mobiles sur sept jours rapportées par l’IDPH.

La disponibilité des unités de soins intensifs hospitaliers dans les comtés de McHenry et de Lake était de 19% jeudi, contre 29% la semaine précédente, selon la moyenne sur sept jours rapportée par l’IDPH.

Dans l’Illinois, le nombre de nouvelles admissions à l’hôpital liées au COVID-19 était de 118 par jour mardi, contre 132 la semaine précédente, selon la moyenne quotidienne mobile sur sept jours rapportée par l’IDPH. Sur les 1 152 personnes hospitalisées pour COVID-19, 158 étaient aux soins intensifs et 59 étaient sous ventilateurs jeudi.

739 vaccins supplémentaires ont été administrés dans le comté de McHenry la semaine dernière, portant le total à 553 481 dans le comté, a rapporté l’IDPH. L’État a signalé que 113 992 injections de rappel ont été administrées dans le comté.

Un total de 204 008, soit environ 66,1 % de la population du comté de McHenry, sont désormais entièrement vaccinés contre le COVID-19, ce qui signifie qu’ils ont reçu toutes les doses recommandées pour le vaccin qui leur a été administré.

Dans l’Illinois, 81,5% des personnes âgées de 5 ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le COVID-19, et 73,8% sont entièrement vaccinées, a rapporté vendredi l’IDPH. Ces taux sont respectivement de 85,1 % et 77,2 % pour les personnes de 12 ans et plus, de 86,4 % et 78,3 % pour les personnes de 18 ans et plus et de 95 % et 89,6 % pour les personnes de 65 ans et plus.

Le taux de cas quotidien de l’Illinois s’élevait à 27,2 nouveaux cas pour 100 000 habitants, selon la moyenne mobile sur sept jours rapportée vendredi, avec 82 décès signalés la semaine dernière, contre 56 décès la semaine précédente. L’Illinois a maintenant vu 3 670 258 cas de COVID-19, 34 677 décès confirmés et 4 607 décès où le COVID-19 était la cause probable mais n’a pas été confirmé.

Voisin Service de santé du comté de Lake signalé un total de 155 439 cas et 1 430 décès jusqu’à jeudi. Au sud, Comté de Kane a vu 150 242 cas et 1 152 décès vendredi, selon son département de la santé.

Parmi les codes postaux du comté de McHenry, Crystal Lake (60014) a le nombre total le plus élevé de cas de COVID-19 au cours de la pandémie avec un total de 14 693 confirmés, selon les données du comté. McHenry (60050) suit avec 10,137.

Le département de la santé du comté de McHenry rapporte les données de code postal uniquement pour les parties du comté de McHenry, a déclaré une porte-parole du département. Toute divergence entre les chiffres du comté et de l’IDPH est probablement due à la nature provisoire des données et au fait que chaque service de santé finalise ses données à des moments différents, a-t-elle déclaré.

Voici le reste de la répartition locale des cas par code postal : Woodstock (60098) 9 227 cas ; Lac dans les Collines (60156) 8 773 ; Huntley (60142) 7 172 ; Cary (60013) 6 781 ; Algonquin (60102) 6 386; Johnsburg et McHenry (60051) 5 404 ; Havard (60033) 4 125 ; Crystal Lake, Bull Valley et Prairie Grove (60012) 3 233; Marengo (60152) 3 116 ; Lac Merveille (60097) 3 069; Spring Grove (60081) 1 806; Fox River Grove (60021) 1 349; Lac Island (60042) 1 153; Richmond (60071) 877 ; Hébron (60034) 486 ; Barrington (60010) 416; syndicat (60180) 338 ; et Ringwood et Wonder Lake (60072) 230.