Le comté de McHenry remporte un prix pour les rapports sur le budget de l’exercice 2022 – Shaw Local

L’Association des agents des finances du gouvernement des États-Unis et du Canada a décerné son Distinguished Budget Presentation Award au comté de McHenry pour son budget de l’exercice 2022 en cours.

Le prix reconnaît que le comté de McHenry a satisfait aux directives en présentant son budget annuel aux décideurs et au public. C’est la huitième fois que le comté de McHenry remporte le prix.

La GFOA est une organisation à but non lucratif qui fournit les meilleures pratiques, les ressources et la recherche à plus de 21 000 membres et aux communautés qu’ils desservent.