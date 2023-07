Le comté de McHenry remporte la troisième triple couronne consécutive pour les rapports financiers – Shaw Local

Le comté de McHenry a reçu un médaillon de la triple couronne de la Government Finance Officers Association des États-Unis et du Canada pour avoir remporté les trois prix décernés par l’association en un an.

Les rapports financiers du comté de l’exercice 2021 lui ont valu le Distinguished Budget Presentation Award de la GFOA, le Popular Annual Financial Reporting Award et le Certificate of Achievement for Excellence in Financial Reporting.

Le comté de McHenry est l’un des quelque 300 gouvernements du pays à recevoir la triple couronne.

La GFOA est une organisation professionnelle à but non lucratif qui fait progresser l’excellence dans les finances publiques en fournissant les meilleures pratiques, le développement professionnel, les ressources et la recherche pratique à plus de 21 000 membres et aux communautés qu’ils servent.

Le rapport financier annuel complet répertorie en détail les activités budgétaires de fin d’année vérifiées d’un gouvernement, tandis que son rapport financier annuel populaire est plus petit et conçu pour être compréhensible par le grand public. Le prix budgétaire est décerné aux gouvernements dont les documents budgétaires réels respectent ou dépassent tous les critères énoncés par la GFOA.