Le comté de McHenry recherche des candidats pour la Commission de préservation historique – Shaw Local

Le conseil du comté de McHenry accepte les candidatures pour pourvoir les postes vacants au sein de la commission de préservation historique du comté de McHenry.

Quatre postes sont disponibles pour nomination. L’un a un mandat qui commence immédiatement après sa nomination et expire le 26 novembre 2025. Les trois autres commencent le 26 novembre de cette année et expirent le 26 novembre 2028.

Le conseil de sept membres est chargé d’identifier, de protéger et de préserver les caractéristiques historiques importantes du comté de McHenry. Sa mission comprend également la promotion du développement économique par le biais du tourisme historique, la promotion de l’intérêt et de la fierté pour l’histoire du comté de McHenry et la garantie que le développement est harmonieux avec la préservation de l’histoire.

Les personnes intéressées ont jusqu’au mardi 18 juillet pour postuler. Ils peuvent le faire via le portail de candidature du comté pour les conseils et commissions, que l’on peut retrouver ici. Les personnes ayant une formation en architecture ou en ingénierie et ayant des connaissances en matière de préservation historique, ainsi que les personnes ayant un intérêt démontré pour l’histoire et la préhistoire, sont encouragées à postuler.

Visitez la page Web de la commission à mchenrycountyil.gov/hpc pour en savoir plus sur la commission.