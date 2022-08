Le comté de McHenry prolonge la période de commentaires pour le plan global de 2050 – Shaw Local

Le comté de McHenry a prolongé la date limite du 31 août au 30 septembre pour que les résidents fassent entendre leurs préoccupations concernant le plan global de 2050 via son site Web interactif.

Le site Web est accessible en visitant www.hlplanning.com/portals/mchenrycountycompplan ou via le site Internet du département, mchenrycountyil.gov.

Le plan global servira de feuille de route en définissant des politiques visant à orienter la croissance et le développement pour les 30 prochaines années. Le plan porte sur neuf domaines clés d’utilisation des terres : le logement, le développement économique, les ressources agricoles, le transport et la mobilité, les installations et infrastructures communautaires, les ressources naturelles et les loisirs actifs, les infrastructures vertes, les ressources hydriques et les ressources historiques.

Les visiteurs du site Web ont deux façons de fournir des commentaires. En plus de répondre à une enquête sur les problèmes et les opportunités importants que le plan global abordera, le site Web comprend également un outil cartographique interactif qui permet aux utilisateurs de créer leur propre carte pour mettre en évidence les problèmes du comté de McHenry qui, selon eux, affecteraient le plan global.

Pour plus d’informations, contactez la responsable de la planification Renee Hanlon au 815-334-4555 ou RWHanlon@mchenrycountyil.gov.