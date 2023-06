Le comté de McHenry présenté dans le nouveau livre ‘100 choses à faire dans l’Illinois avant de mourir’ – Shaw Local

Les vacances d’été ne doivent pas nécessairement impliquer un voyage en Europe, sur la côte est ou ouest ou même une escapade au-delà de la frontière du Wisconsin.

Il y a beaucoup de choses à voir au Pays de Lincoln. Et l’auteur de l’Illinois Melanie Holmes en a une liste dans son nouveau livre « 100 choses à faire dans l’Illinois avant de mourir » (Reedy Press, 192 pages, 22,50 $).

Le comté de McHenry apparaît deux fois dans le livre et obtient un clin d’œil dans un troisième – pour la pizza profonde.

« Le temps est une marchandise, et c’est pourquoi il est indispensable d’avoir une liste d’expériences à vivre », a déclaré Holmes à la veille de l’un de ses nombreux arrêts de presse à travers l’État. «L’une de mes expériences préférées lors de mes recherches pour ce livre a été de loger dans l’un des caboose du Wildlife Prairie Park. Le matin, j’ai attrapé mon café et j’ai dit bonjour au bison.

Holmes emmène les lecteurs dans des localités de tout l’État, du nord au sud et d’est en ouest.

Woodstock et son historique Woodstock Square figurent sur la liste du livre de l’auteure Melanie Holmes « 100 choses à faire dans l’Illinois avant de mourir ». (Gregory Shaver — [email protected]/Gregory Shaver pour Shaw Media)

La première mention du comté de McHenry dans le livre est le n ° 17: « Tour Woodstock, Home of Orson Welles and ‘Groundhog Day.’ » Holmes écrit: « Woodstock est un endroit tout droit sorti des films – littéralement », mentionnant la place de la ville qui est la toile de fond du film de 1993 « Groundhog Day ». Elle rapporte également qu’un «adolescent Orson Welles a appris une grande partie de son métier à l’Opéra de Woodstock. Plus tard, Paul Newman a perfectionné ses talents d’acteur sur la scène de l’Opéra – tout en travaillant dans des magasins locaux.

Holmes souligne que Woodstock est un « exemple bien conservé de la façon dont de nombreuses villes ont été aménagées au 18ème siècle, avec une place publique au milieu, et des boutiques et des théâtres entourant la place ».

La ville et le comté sont certainement fiers de la place.

Entrer dans la liste des 100 meilleurs de Holmes au n ° 22 est « Be A Steam Engineer at the Illinois Railway Museum » à Union.

Elle écrit : « Si vous avez rêvé d’être à la manette des gaz d’une locomotive à vapeur pleine grandeur, le musée du chemin de fer de l’Illinois est fait pour vous.

L’Electroliner de 1941 exposé au Illinois Railway Museum à Union. Le musée a fait la liste du livre de l’auteur Melanie Holmes « 100 choses à faire dans l’Illinois avant de mourir ». (Gregory Shaver — [email protected]/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Le musée possède la plus grande collection d’équipements ferroviaires historiques en Amérique. Holmes recommande une balade en train sur le thème de l’automne ou de Noël au musée.

Mais au n ° 13, la pizza fait la liste avant Woodstock et le Railway Museum. L’entrée est intitulée: « Eat Deep Dish Pizza Where It Was Invented (Statewide) ».

Qu’il s’agisse d’un plat profond ou d’une taverne, chaque comté de l’Illinois a sa ou ses pizzerias préférées. Lorsque vous demandez autour de vous ou que vous faites référence au restaurant mystère du Northwest Herald, certaines des options du comté de McHenry incluent Uncle Jerry’s Pizza Co., Dino’s Pizza and Pasta, Georgio’s Chicago Pizzeria & Pub, Papa Saverio’s Pizzeria et Lou Malnati’s (que Holmes met en évidence dans son livre) . Oui, il existe de nombreuses autres pizzerias que vous pourriez ajouter à cette liste courte et loin d’être complète.

Si Holmes devait ajouter 100 lieux supplémentaires à une suite de son livre, où d’autre dans le comté de McHenry lui suggéreriez-vous de visiter ?

Envoyez-moi un e-mail avec vos suggestions, et nous pourrons partager notre liste avec elle.

